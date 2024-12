Στιβ Μπάνον: Πόζαρε με μπλούζα «Λευτεριά στην Κωνσταντινούπολη» και προκάλεσε οργή στην Τουρκία

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στο «Χ» (πρώην Twitter) στην οποία «πρωταγωνιστεί» ο Στιβ Μπάνον, πρώην συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, με μια μπλούζα που γράφει «Λευτεριά στην Κωνσταντινούπολη».

Συγκεκριμένα, ο Ραχίμ Κασσάμ, ένας ακροδεξιός Βρετανός σχολιαστής πολιτικής επικαιρότητας, έκανε χθες (26.12.2024) ανάρτηση στην οποία γράφει ότι «ο Στιβ Μπάνον άνοιξε το αγαπημένο δώρο Χριστουγέννων του» με τον Αμερικανό να ποζάρει κρατώντας μια μπλούζα που γράφει «Free Constantinople», δηλαδή «Λευτεριά στην Κωνσταντινούπολη».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία αυτή σχολιάστηκε εκτενώς από τον τουρκικό Τύπο, με αρκετά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «πρόκληση» ενώ άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει και δήθεν «ελληνικός δάκτυλος» πίσω από την δημοσίευση της φωτογραφίας, που εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

The endless stream of Turks crying under the post is exactly what Steve wanted for Christmas