Τέξας: Έφτασαν τους 82 οι νεκροί από τις πλημμύρες, ανάμεσά τους και 28 παιδιά – Δύσκολο το έργο των διασωστών

Δραματικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που έχουν χτυπήσει την πολιτεία του Τέξας με τους νεκρούς συνεχώς να αυξάνονται.

Οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Τέξας φτάνουν του 78, ενώ υπάρχουν και αρκετοί αγνοούμενοι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή (06.07.2025)οι τοπικές αρχές.

Ο Λάρι Λίθα, ο σερίφης της κομητείας Κερ, που έχει υποστεί το πιο βαρύ χτύπημα, έκανε λόγο για νέο απολογισμό 82 νεκρών, συμπεριλαμβανομένων 28 παιδιών. Στον αριθμό αυτό υπολογίζονται και 10 θάνατοι που καταμετρήθηκαν σε γειτονικές πολιτείες, ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Να σημειωθεί ότι 10 κορίτσια και ο υπεύθυνος αγνοούνται ακόμη στην κατασκήνωση Mystic. Πέρα από τους κατασκηνωτές του Camp Mystic που αγνοούνται, ο αριθμός των αγνοουμένων από άλλα κοντινά κάμπινγκ και σε όλη την περιοχή δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν οι καταιγίδες να πλήττουν το Τέξας, ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ δήλωσε ότι υπάρχουν 41 άτομα που επιβεβαιωμένα αγνοούνται σε όλη την πολιτεία και ότι ενδέχεται ο αριθμός να αυξηθεί.

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται η περιοχή Hill Country του Τέξας, όπου εθελοντές και οικογένειες των αγνοούμενων αναζητούν τα θύματα στις όχθες των ποταμών, παρά τις εκκλήσεις των αρχών να μην το κάνουν. Οι αρχές σε περιοχές γύρω από το Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας, έχουν επίσης ανασύρει θύματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως πιθανόν θα επισκεφθεί την πολιτεία Τέξας την Παρασκευή (11η Ιουλίου), μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των παιδιών που αγνοούνται από μία καλοκαιρινή κατασκήνωση για κορίτσια που επλήγη από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας συνεχίζονται την ώρα που οι διασώστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μεγαλύτερων πλημμυρών.

Ο κυβερνήτης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, μάλιστα, προειδοποίησε για νέες σφοδρές βροχοπτώσεις που θα διαρκέσουν έως την Τρίτη και θα μπορούσαν να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή των ανθρώπων πλημμύρες, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.

Την Κυριακή (06.07.2025), ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ζώνη μείζονος καταστροφής την κομητεία Κερ Κάουντι του Τέξας, έπειτα από τις κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.