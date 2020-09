Σοκάρουν οι αποκαλύψεις βιβλίου για τον Στίβεν Χόκινγκ που κυκλοφορεί την Τρίτη (08.09.2020) και φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή.

“Ήμουν σκλάβα του Στίβεν Χόκινγκ για 20 χρόνια”, καταγγέλλει η δεύτερη σύζυγος του διάσημου τετραπληγικού αστροφυσικού, που έφυγε από τη ζωή το 2018. Παρότι ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να αρθρώσει λέξη, ωστόσο, φέρεται να είχε μία θυελλώδη ερωτική ζωή που περιελάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και απιστία.

Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Ιλέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους του όταν την είχε “σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια” κι ότι έγινε μέρος μίας ιδιαίτερης οικογένειας που, εκτός από τα τρία παιδιά του, περιελάμβανε την πρώτη του γυναίκα και τον εραστή της!

Stephen Hawking's second wife Elaine once raged in front guests that she was his 'slave', – Daily Mail #science https://t.co/Moixu5MzTa pic.twitter.com/hXXRtjhiab — Sachin K (@Morpheous6) September 5, 2020

“Επί 20 χρόνια ήμουν σκλάβα του”, υποστηρίζει η Ιλέιν στο βιβλίο που κυκλοφορεί την 8η Σεπτεμβρίου 2020. Η ίδια είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν τον Στίβεν Χόκινγκ, αν και η βρετανική αστυνομία δεν βρήκε πότέ αποδείξεις.

Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λεονάρντ Μλοντινόφ στο πολυαναμενόμενο βιβλίο “Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics”.

Εκτενή αποσπάσματα του βιβλίου δημοσιεύει η βρετανική “Daily Mail”, σύμφωνα με τα οποία, η ερωτική ζωή του Στίβεν Χόκινγκ περιελάμβανε τέσσερις παντρεμένους που είχαν σχέσεις μεταξύ τους και ενεργούσαν σαν μία μεγάλη οικογένεια.

Ο ίδιος ο Χόκινγκ φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα, την Τζέιν, την ευλογία του όταν του ανακοίνωσε ότι είχε σχέση με τον Τζόναθαν Χέιλερ Τζόουνς. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα “τους συμπεριελάμβανε όλους”…

Κι όταν ο Χόκινγκ γνώρισε την Ιλέιν, τότε η οικογένεια διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας και τη δεύτερη σύζυγό του.

‘Stephen Hawking’ Review: Farsighted and Stubborn



He pursued unpopular research, persevered when his body betrayed him, and frequently proved frustrating to friends and collaborators. https://t.co/OzXmb3A5WS — мσнsεη м. αℓ-мσнsεη (@MolMoHsen) September 7, 2020

Ο συγγραφέας Λεονάρντ Μλοντινόφ επισημαίνει στο βιβλίου του ότι με την πρώτη του σύζυγο, την Τζέιν, ο αστροφυσικός ήταν πάντα ένας “εντελώς παθητικός σεξουαλικός σύντροφος εξαιτίας του προβλήματός του”.

Ωστόσο, η ίδια η Τζέιν πίστευε ότι “η σεξουαλική δραστηριότητα θα τον σκότωνε”!

Ο Μλόντινοφ και ο Χόκινγκ ήταν στενοί φίλοι για χρόνια και συνεργάστηκαν για την συγγραφή ενός άλλου βιβλίου, του “The Grand Design του 2010”.

Ο ίδιος περιγράφει στο βιβλίο του πώς ο Χόκινγκ συναντήθηκε με την Τζέιν το 1963 όταν αυτή ήταν 20 ετών και παντρεύτηκαν λίγα χρόνια αργότερα.

Μέχρι τότε ο ίδιος είχε ήδη εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειάς του και το ζευγάρι ήξερε τι το περίμενε.

Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics by Leonard Mlodinow, review via ⁦@thetimes⁩ https://t.co/iGtowQG9Yw — Project Gutenberg (@gutenberg_org) September 7, 2020

Όπως αποκαλύπτει ο Mλόντινοφ, τα επόμενα 30 χρόνια η Τζέιν “θα τάιζε τον Χόκινγκ, θα τον έντυνε, θα τον έλουζε και θα καθόταν μαζί του στο νοσοκομείο, ενώ θα μοιραζόταν και τις εμπειρίες του για τον θάνατο”.

“Η κατάστασή του δήλωνε ότι ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν ένας εντελώς παθητικός σεξουαλικός σύντροφος, αλλά και εύθραυστος ταυτόχρονα”, γράφει ο Mλόντινοφ στο νέο του βιβλίο.

“Η αγάπη της Τζέιν γι’ αυτόν έγινε μια τρομακτική και κενή εμπειρία. Ακόμη και η σκέψη του σεξ μαζί του την ένιωθε αφύσικη και η επιθυμία της γι’ αυτόν εξασθένησε. Είχε τις ανάγκες ενός βρέφους και το σώμα ενός θύματος ολοκαυτώματος”, είπε.

“Στη διαδικασία, με την πάροδο του χρόνου, έχασε τη δική της ταυτότητα. Και με αυτό, την αξία για τον εαυτό της. “Ποια είμαι;”, αναρωτιόταν».

Το ζευγάρι έμεινε μαζί μέχρι το 1985 όταν ο Χόκινγκ υποβλήθηκε σε τραχειοτομία: θα χρειαζόταν 24ωρη φροντίδα. Τότε ερωτεύτηκε τη νοσοκόμα του, Ιλέιν Μέιζον.

Ο γάμος της Ιλέιν με τον κορυφαίο επιστήμονα ήταν “θυελλώδης” με την ίδια να παραδέχεται ότι μερικές φορές “τον μισούσε”.

Review: Stephen Hawking: A Memoir of Friendship and Physics by Leonard Mlodinow



3 stars: A really hard book to rate



FULL REVIEW HERE: https://t.co/qOcmZ1ixm7@AllenLaneBooks @PenguinClassics #StephenHawking #NetGalley pic.twitter.com/YYVE1qWCwC — Dawn *Reader and Reviewer* Lewis (@DawnLewis79) September 2, 2020

Χόκινγκ και Ιλέιν ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 1995. Από τότε η Ιλέιν μαγείρευε και ετοίμαζε τα αγαπημένα φαγητά του συζύγου της, Στίβεν Χόκινγκ, όπως κάρυ και ψητά.

“Της άρεσε να του κρατάει το χέρι και παρόλο που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι, θα κατέβαινε τη νύχτα για να τον κοιτάξει και να τον αγγίξει”, όπως αποκαλύπτει το βιβλίο.

“΄Ήμουν 25 κι ήταν ο πρώτος άντρας που μου έκανε πρόταση γάμου. Ερωτεύτηκα τον Στίβεν κι αυτός ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Με δέχτηκε και με αγάπησε γι’ αυτό που είμαι”, υποστηρίζει η δεύτερη σύζυγός του.

Η κόρη του Χόκινγκ, Λούσι, και ο γιος, Τιμ, ωστόσο, δεν ήταν τόσο ευχαριστημένοι με την επιλογή του πατέρα τους, και σοκαρίστηκαν όταν η Ιλέιν κατηγορήθηκε για κακοποίηση του Στίβεν.

Όντως, το 2000, η βρετανική αστυνομία διερεύνησε καταγγελίες ότι η Ιλέιν χτύπαγε το χέρι του Χόκινγκ στην αναπηρική του καρέκλα, ενώ φέρεται να τον άφησε να γλιστρήσει στη γεμάτη νερό μπανιέρα, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή του…

Ο Χόκινγκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, στις 14 Μαρτίου 2018.

