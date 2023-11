Τέλος πήρε το δράμα 13 ομήρων από το Ισραήλ που κρατούσε η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου. Βρίσκονται πλέον πίσω στην πατρίδα τους.

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα την στιγμή που οι όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς μπαίνει σε ισραηλινό έδαφος. Απελευθερώθηκαν επίσης 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος.

Στο βίντεο διακρίνεται το λεωφορείο που μεταφέρει τους ομήρους να περνά τα σύνορα με την Αίγυπτο και να μπαίνει στο Ισραήλ, ενώ συνοδεύεται από ένα κομβόι αυτοκινήτων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

Τέσσερα παιδιά, εκ των οποίων ένα ηλικίας 2 ετών και έξι ηλικιωμένες γυναίκες άνω των 70 ετών συμπεριλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο των ομήρων που απελευθερώθηκαν, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σε έγγραφο που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρονται τα ονόματα των 13 ομήρων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται μια μητέρα 34 ετών και οι δύο κόρες της ηλικίας 2 και 4 ετών, μια γυναίκα ηλικίας 85 ετών, όπως επίσης και μια οικογένεια, η γιαγιά, η κόρη της και ο εγγονός της. Η Χαμάς δεν απελευθέρωσε κανέναν άνδρα.

Τους παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

Τους ομήρους αρχικά παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός, τους μετέφερε στην Αίγυπτο και από εκεί τους παρέλαβαν οι υπηρεσίας ασφαλείας του Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα βρίσκονται πλέον στο Ισραήλ και υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο, έγινε γνωστό από τον ισραηλινό στρατό.

«Οι απελευθερωθέντες όμηροι υποβλήθηκαν σε έναν πρώτο ιατρικό έλεγχο εντός του ισραηλινού εδάφους. Στρατιώτες των IDF θα συνεχίσουν να τους συνοδεύουν, καθώς μεταφέρονται προς ισραηλινά νοσοκομεία, όπου θα συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους», επισήμανε ο στρατός.

«Οι διοικητές του Ισραηλινού Στρατού και οι στρατιώτες του χαιρετίζουν και αγκαλιάζουν τους ομήρους που επιστρέφουν κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους», συνεχίζει. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τα όργανα του αμυντικού κατεστημένου για την επιστροφή όλων των ομήρων», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.

Τα ονόματα των ομήρων που απελευθερώθηκαν

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι: Hanna Katzir 77 ετών, Margalit Mozes 77 ετών, Yafa Ader 85 ετών, Hannah Perry 79 ετών, Adina Moshe 72 ετών, Danielle Aloni 44 ετών, Emilia Aloni 9 ετών, Ruthi Mondar 78 ετών, Keren Mondar 54 ετών Ohad Mondar 9 ετών, Aviv Asher 2 ετών, Raz Asher 5 ετών και Doron Katz-Asher 34 ετών.

LIST OF HOSTAGE THAT WERE RELEASED



The Asher Family from Nir Oz:

– Doron Katz-Asher (34 Years Old)

– Raz Asher (4 Years Old)

– Aviv Asher (2 Years Old)



The Aloni Family from Nir Oz:

– Daniel Aloni (45 Years Old)

– Amelia Aloni (5 Years Old)



The Monder Famiky from Nir Oz:

-… pic.twitter.com/am2TsYrZC1 — Global News Hub (@_GlobalNewsHub) November 24, 2023

Συνολικά 24 όμηροι – 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος – απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε φυλακές του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

«Μεταξύ των απελευθερωθέντων ομήρων είναι 13 ισραηλινοί πολίτες – ορισμένοι εκ των οποίων έχουν διπλή υπηκοότητα – 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, συμπληρώνοντας ότι απελευθερώθηκαν επίσης «39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές».

Οι πρώτες εικόνες από τους Ισραηλινούς ομήρους

Η απελευθέρωση των 13 ομήρων είναι το πρώτο από τα τέσσερα αναμενόμενα στάδια. Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει περίπου 50 ομήρους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της εκεχειρίας με το Ισραήλ, όλοι τους παιδιά, μητέρες και γυναίκες.

Οι όμηροι που θα απελευθερωθούν συνολικά είναι μόνο μια μικρή ομάδα από τους περίπου 240 που κρατούνται από τρομοκράτες της Χαμάς.

Από την άλλη στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς – Ισραήλ απελευθερώθηκαν 39 Παλαιστίνιοι όλοι γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε από ισραηλινές φυλακές. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν.

Η Γαλλία χαιρέτησε την απελευθέρωση των ομήρων

Η Γαλλία χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας 24 ομήρων από τη Χαμάς και την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το Παρίσι εξακολουθεί “να κινητοποιείται για την απελευθέρωση Γάλλων ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας που εφαρμόζεται”, η απελευθέρωση “όλων των συμπατριωτών μας είναι απόλυτη προτεραιότητα για τη Γαλλία, και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να την επιτύχουμε”, τόνισε σε ανακοίνωση το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παράλληλα χαιρέτισε “τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, που κατέστησαν δυνατή την επίτευξη αυτής της συμφωνίας”.