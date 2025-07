Στο Τέξας Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια παρά την κριτική για τις πλημμύρες: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες, στους 120 οι νεκροί

Σφοδρή κριτική δέχεται τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τις πολύνεκρες πλημμύρες που τσάκισαν το Τέξας. Ο Αμερικανός πρόεδρος μαζί με την σύζυγό του Μελάνια αναμένεται να επισκεφθούν σήμερα (11.07.2025) την περιοχή η οποία θρηνεί για τους τουλάχιστον 120 νεκρούς της, ανάμεσα σε αυτούς δεκάδες παιδιά.

170 άνθρωποι συνεχίζουν και αγνοούνται. Οι ελπίδες το να βρεθούν ζωντανοί μηδενίζουν. Το κεντρικό τμήμα του Τέξας που επλήγη την 4η Ιουλίου από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες έπιασαν στον «ύπνο» κρατικό μηχανισμό και πολίτες.

Μέχρι χθες είχαν καταγραφτεί τουλάχιστον 120 θάνατοι. Η κομητεία Κερ είναι αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, με 96 νεκρούς. Μέσα σε αυτούς είναι 36 παιδιά.

Τα περισσότερα από αυτά χάθηκαν σε κατασκήνωση θηλέων χριστιανικής οργάνωσης στην κοινότητα Χαντ, στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε στο Τέξας: 27 παιδιά και επιτηρητές είναι ανάμεσα στα θύματα.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο σημείο της τραγωδίας καταγράφεται καθώς γίνονται ολοένα πιο πιεστικά τα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης από τις τοπικές αρχές και τον αντίκτυπο των δημοσιονομικών περικοπών που προωθεί η κυβέρνηση του στις υπηρεσίες πρόγνωσης και προειδοποίησης καθώς και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ερωτηθείς αμέσως μετά την καταστροφή αν έχει ακόμη την πρόθεση να καταργήσει την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA), ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως δεν ήταν ώρα να γίνει συζήτηση για αυτό.

Ο Ρεπουμπλικάνος, που έχει πει επανειλημμένα ότι σε περίπτωση καταστροφών την διαχείριση της κατάστασης πρέπει να έχουν οι αρχές σε επίπεδο πολιτειών, έσπευσε να υπογράψει διάταγμα με το οποίο κηρύχτηκε το Τέξας σε κατάσταση καταστροφών, ώστε να είναι δυνατή η κινητοποίηση πόρων και χρηματοδοτήσεων του ομοσπονδιακού κράτους.

«Τα μέσα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας συμμετέχουν στη δράση άνευ προηγουμένου στο πλευρό των υπηρεσιών διάσωσης του Τέξας», διαβεβαίωσε χθες μέσω X η αρμόδια υπουργός Κρίστι Νόεμ.

«Η άμεση αντίδραση στην καταστροφή ήταν ταχεία και αποτελεσματική», πρόσθεσε, παρότι το CNN ανέφερε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της FEMA καθυστέρησαν εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων λόγω νέων κανόνων που υιοθέτησε η υπουργός Νόεμ για τη μείωση των δαπανών.

Ήδη ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να απαντήσει σε επικρίσεις κατά τις οποίες οι δημοσιονομικές περικοπές στην αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία έχουν πλήξει την αξιοπιστία και των προβλέψεων και των προειδοποιητικών δελτίων της.

Η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ κατακεραύνωσε όσους αποδίδουν ευθύνες στον Ντόναλντ Τραμπ και διαβεβαίωσε ότι η NWS έκανε προβλέψεις κι εξέδωσε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία «με ακρίβεια» και «έγκαιρα».

I just saw a group of first responders praying around a giant cross in Kerr County, Texas.

This is not far from where a 9-month-old who didn’t make it was found in the debris a little while ago.

These men and woman searching are beyond strong. pic.twitter.com/C3eC3LZdm8