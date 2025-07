Τέξας: Πάνω από 160 οι αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες, έφτασαν τους 110 οι νεκροί

Τρομάζει ο αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Τέξας, αφού η δύναμη της φύσης και η έλλειψη προειδοποίησης και συντονισμού προκάλεσαν εκατόμβη νεκρών, ενώ οι αγνοούμενοι είναι – μέχρι στιγμής – 161.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί από τις πλημμύρες άγγιξαν τους 110, ενώ την Τρίτη (8.7.2025) ανακοινώθηκε από επίσημη πηγή πως τουλάχιστον 161 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. «Μόνο στην κομητεία Κερ, 161 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε βασίζεται σε πληροφορίες που έδωσαν στις αρχές φίλοι, συγγενείς και περίοικοι.

«Αυτός ο κατάλογος είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει», προειδοποίησε ο κυβερνήτης, καθώς σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων.

Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής 109 θάνατοι στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Στην κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, καταμετρώνται 87 θύματα, ανάμεσά τους 30 παιδιά.

Τουλάχιστον 27 παιδιά και επιβλέποντες χάθηκαν σε κατασκήνωση κοριτσιών χριστιανικής οργάνωσης, στο Camp Mystic, στην όχθη του ποταμού Γκουανταλούπε, όπου βρίσκονταν κάπου 750 άνθρωποι όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Πέντε μικρές κατασκηνώτριες και ένας επιτηρητής συνέχιζαν να αγνοούνται χθες Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ. Ο ίδιος είπε ακόμη πως άλλο παιδί, που δεν βρισκόταν στην κατασκήνωση, συνεχίζει να αγνοείται.

Please do not victim shame: This is what a Texas hill Country flash flood looks like. pic.twitter.com/3m5VcvJHCY