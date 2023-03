Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ «ανυπομονεί» να υψώσει τη σημαία της Φινλανδίας στην έδρα της Συμμαχίας μετά την επικύρωση της ένταξής της από την Τουρκία, και ελπίζει ότι θα μπορέσει να υποδεχθεί τη Σουηδία, «το νωρίτερο δυνατό».

Οι δύο σκανδιναβικές χώρες ζήτησαν από κοινού να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά η Τουρκία και η Ουγγαρία εξακολουθούν να μπλοκάρουν την ένταξη της Σουηδίας.

«Ανυπομονώ να υψώσω τη σημαία της Φινλανδίας στην έδρα του ΝΑΤΟ τις προσεχείς ημέρες», έγραψε σήμερα στο Twitter ο Γενς Στόλτενμπεργκ πριν από τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας που προβλέπεται να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Απριλίου.

I congratulated President @niinisto on the completion of the historic ratification of #Finland’s accession. I look forward to raising #Finland’s flag at #NATO HQ in the coming days. Together we are stronger & safer.