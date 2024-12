Στον δρόμο της μεγάλης επιστροφής Σύροι πρόσφυγες μετά την πτώση Άσαντ – Ατελείωτο κομβόι για Δαμασκό

Χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία παίρνουν τον δρόμο του επαναπατρισμού. Μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία έπεσε από την κεραυνοβόλα επέλαση των ισλαμιστών ανταρτών.

Οι Σύροι που είχαν ζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα τους άρχισαν να επιστρέφουν στη Συρία.

Η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από 24 χρόνια, έδωσε τέλος στον εμφύλιο σπαραγμό που βρισκόταν σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2011.

Στον Συνοριακό Σταθμό Cilvegozu, στην επαρχία Χατάι της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, χιλιάδες Σύροι συνωστίζονται τη Δευτέρα (09.12.2024), περιμένοντας να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να περάσουν τα σύνορα.

Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, οι δυνάμεις της χωροφυλακής δημιούργησαν έναν ξεχωριστό σημείο ελέγχου περίπου 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Οι νυχτερινές εικόνες από το κομβόι του μεγάλου γυρισμού εντυπωσιάζουν:

Ο Άντεμ Μοχάμεντ Ζιν, ένας Σύρος υπήκοος, δήλωσε στο Anadolu Agency ότι κατευθυνόταν στη Δαμασκό, την πόλη του.

Εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση της χώρας του μετά από τόσα χρόνια: «Δόξα τω Θεώ, ο δρόμος μας είναι ανοιχτός, ο Άσαντ έφυγε και ο πόλεμος τελείωσε. Ήμουν στην Κωνσταντινούπολη για 10 χρόνια. Ο Θεός να ευλογεί τους Τούρκους, μας βοήθησαν πολύ».

Ο Άλι Χασίκο, που περίμενε για 12 χρόνια να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Χάμα, ευχαρίστησε επίσης την Τουρκία: «Ευχαριστώ την Τουρκία που μας άνοιξε τις πόρτες της».

Ο Ιμπραχίμ αλ-Μουτά, που περίμενε με την 6μελή οικογένειά του για να πάει στη Χάμα, δήλωσε ότι ήταν στην Τουρκία για σχεδόν 11 χρόνια. «Δόξα τω Θεώ, ο πόλεμος τελείωσε. Η Τουρκία είναι υπέροχη, αλλά η πατρίδα μας είναι η Συρία», είπε.

«Η Τουρκία θα εργαστεί για την ασφαλή και εθελοντική επιστροφή των Σύρων μεταναστών που φιλοξενεί και θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας μετά την ξαφνική ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τους αντάρτες», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

