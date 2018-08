Συγγενής ασθενούς έβαλε φωτιά σε νοσοκομείο για να τιμωρήσει τους γιατρούς!

Δεν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των 124 ασθενών και των 28 εργαζόμενων στο νοσοκομείο, ωστόσο η φωτιά που εκδηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σκηνές χάους με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι ή να μεταφέρονται άρον άρον σε φορεία εκτός του κτιρίου, που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Περισσότεροι από 100 ασθενείς και εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν έγκαιρα, έγινε γνωστό από τις περιφερειακές υπηρεσίες υγείας στα Κανάρια Νησιά.

“Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κάποιος πήγε στην αστυνομία και ανέλαβε την ευθύνη για όσα εκτυλίχθηκαν” δήλωσε ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας Κονράδο Ντομίνγκες σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας: “Αυτό το πρόσωπο ήταν συγγενής ενός ασθενούς που βρισκόταν στο νοσοκομείο”.

Στο Twitter, η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε μια γυναίκα με την υποψία ότι σχετίζεται με την πυρκαγιά.

Ούτε η αστυνομία ούτε ο επικεφαλής των υγειονομικών αρχών έδωσαν περισσότερες πληροφορίες. Ισπανικά ΜΜΕ μεταδίδουν, όμως, ότι η δράστρια έβαλε τη φωτιά για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι οι γιατροί καθυστερούσαν να αναλάβουν τη φροντίδα του συγγενούς της.

“Δεν παρείχαν φροντίδα στον συγγενή της και εκείνη πήρε έναν αναπτήρα και μια μπουκάλα οξυγόνου κι έβαλε φωτιά” είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα El Pais.

La Candelaria: A patient causes a fire in a hospital in Tenerife because they do not attend her | Spain https://t.co/T33KBPs92T pic.twitter.com/Bv6Lolj4fV

— 247Newsbeat.com (@247Newsbeat) August 14, 2018