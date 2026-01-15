Κόσμος

Συγκίνηση και σαφές μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για το κυπριακό: «Το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωσή της»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεναγήθηκε στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία
Σε μια συμβολική κίνηση, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ξενάγησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου, και μοναδική ακόμη διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε συγκινημένη και επιβεβαίωσε αμέσως μετά την επίσκεψή της, το ότι μία συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ.

Στην ανάρτηση στο Χ μετά την περιήγησή της στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την επίσκεψη πολύ συγκινητική.

«Πολύ συγκινητικη επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς επανένωση της Κύπρου», αναφέρει στη λεζάντα του βίντεο με την επίσκεψη που ανάρτησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

 

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, περιηγήθηκαν κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, δίπλα στο νέο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κατά την επίσκεψή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρακολούθησε την έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Cyprus Question» («Κυπριακό Ζήτημα») και άκουσε κυπριακά τραγούδια από χορωδία μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Στη συνέχεια, περπάτησε στα στενά της παλιάς πόλης, όπου μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο συνομίλησαν με ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Την ξενάγηση ανέλαβε η Τιτίνα Λοϊζίδου, πρόσφυγας από την Κερύνεια, η οποία δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υπόθεση κατά της Τουρκίας για τη στέρηση της περιουσίας της και το δικαίωμα επιστροφής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με καφέ της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη αλλά και της συνοδείας τους σε καφετέρια κοντά στην εκκλησία της Φανερωμένης.

