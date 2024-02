Συγκλονίζει η 9χρονη Έμιλι Χαντ που ήταν όμηρος της Χαμάς – Δεν λέει «Γάζα» ή «αίμα»

Μετά την απελευθέρωσή της, η Έμιλι, από τους μικρότερους σε ηλικία ομήρους της Χαμάς, αρνείται να πει τις λέξεις «Γάζα» ή «αίμα». Η 9χρονη Ισραηλινοϊρλανδή απελευθερώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η πρώην όμηρος της Χαμάς, Έμιλι Χαντ, 9 ετών, αναπνέει ελεύθερα και δεν μιλάει πλέον τρομοκρατημένη με ψιθύρους.

Αλλά η μικρή Ισραηλινοϊρλανδή, από τους νεότερους σε ηλικία ομήρους της τρομοκρατικής οργάνωσης, συνεχίζει να αρνείται να χρησιμοποιήσει τις λέξεις που δηλώνουν αυτούς που την κρατούσαν αιχμάλωτη ή τον παλαιστινιακό θύλακα όπου βρισκόταν.

Στο προσωρινή κατοικία που μοιράζεται με τον πατέρα της Τομ, σε έναν λευκό πίνακα καταγράφεται το λεξιλόγιο της δοκιμασίας: τα φαγητά που δεν της αρέσουν πλέον αντιστοιχούν στις αναμνήσεις που η εννιάχρονη θέλει να ξεχάσει.

Η Λωρίδα της Γάζας είναι «το κουτί». Οι τρομοκράτες είναι «ελιές». Κάποιος που απήχθη είναι «τυρί», κάποιος που δολοφονήθηκε είναι «τυρί κότατζ». Το αίμα είναι το «καρπούζι».

Δείτε βίντεο με τη μικρούλα Έμιλι Χαντ:

Emily Hand , 9 years old , uses code words to describe the trauma she experienced while held in captivity by Hamas in Gaza 😢🎗️ pic.twitter.com/wGrtzXPQGp

«Μερικές φορές δεν νιώθω καλά να λέω τέτοιες λέξεις», εξηγεί η ίδια χαμηλόφωνα με συνέντευξή της στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Kan TV.

Ο Τομ είπε ότι η Έμιλι κοιμάται στο δωμάτιό του, καθώς βλέπει εφιάλτες, όπου ονειρεύεται ότι δραπετεύει από το διαμέρισμα στη Γάζα όπου κρατείτο για επτά εβδομάδες και ότι προσπαθεί να τρέξει φοβισμένη στα χωράφια για να επιστρέψει στο χωριό της στα σύνορα.

Η κοινότητα εκείνη, το κιμπούτς Μπεερί, έχασε το ένα δέκατο των κατοίκων της στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από Παλαιστίνιους ενόπλους, υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Έχοντας χωριστεί από τον Τομ, η Έμιλι δεν είχε τρόπο να γνωρίζει ότι ο πατέρας της είχε επιβιώσει, σώος και αβλαβής. Βλέποντας πτώματα στο κιμπούτς ενώ τη μετέφεραν στη Γάζα, αναρωτιόταν εάν εκείνος ήταν μεταξύ αυτών ή εάν τον είχαν επίσης πάρει ως όμηρο και τον κρατούσαν κάπου αλλού, σε απομόνωση.

“She told me that they were threatened with a knife.”



The father of nine-year-old Emily Hand, the Irish-Israeli girl held hostage by Hamas for 50 days, has spoken of the terror he has experienced as a parent.



