Συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα μετά τους 27 νεκρούς

Το Σαββατοκύριακο η έξαρση της βίας στη Γάζα και το νότιο Ισραήλ χτύπησε ξανά «κόκκινο», με τον τελευταίο, χρονικά, απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 27 νεκρούς.

Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή στις 04:30. Την πληροφορία ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στη Χαμάς και επιβεβαίωσε δεύτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος. Από πλευράς Ισραήλ δεν υπάρχει επιβεβαίωση αφού είναι πάγια θέση του Τελ Αβίβ είναι να μην σχολιάζει δημόσια τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, την οποία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η Κυριακή (05.05.2019) ήταν η δεύτερη μέρα των εχθροπραξιών στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός έπληξε μέσα στο Σαββατοκύριακο 320 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις 600 ρουκετών από Παλαιστίνιους μαχητές, εκ των οποίων 35 έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές. Οι νεκροί στην πλευρά του Ισραήλ είναι τέσσερις, ενώ στη Λωρίδα της Γάζας ανέρχονται σε τουλάχιστον 23 από το Σάββατο. Δεκαεννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μόνο χθες, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να συνεχιστούν τα «πλήγματα μαζικής κλίμακας» και να αναπτυχθούν ενισχύσεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Και σε αυτό φαίνεται ότι τον στηρίζει 100% όπως… tweet-αρε, ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως στηρίζει 100% τα αντίποινα των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ στις εκτοξεύσεις εκατοντάδων ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας και απαίτησε να τερματιστούν οι επιθέσεις από μέρους παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, προειδοποιώντας τους Παλαιστίνιους ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα φέρουν «τίποτε άλλο παρά περισσότερη δυστυχία».

«Για ακόμη μια φορά, το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα μπαράζ θανατηφόρων επιθέσεων με ρουκέτες από τις τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ. Στηρίζουμε 100% το Ισραήλ στην υπεράσπιση των πολιτών του… Προς τους ανθρώπους στη Γάζα: αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ δεν θα σας φέρουν τίποτε άλλο παρά περισσότερη δυστυχία. Σταματήστε τη βία και εργαστείτε για την ειρήνη, μπορεί να γίνει!», έγραψε ο Τραμπ στο twitter.

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens….

….To the Gazan people — these terrorist acts against Israel will bring you nothing but more misery. END the violence and work towards peace – it can happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019