Με ένα αινιγματικό tweet ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε την έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς.

Ο Ποντολιάκ έγραψε πως αυτή η έκρηξη είναι μόνο η «αρχή» χωρίς ωστοσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP