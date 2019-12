Συναγερμός! Πυροβολισμοί σε ναυτική βάση στην Φλόριντα

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το πρωί, τοπική ώρα όταν ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στη ναυτική αεροπορική βάση της Πενσακόλα στην Φλόριντα στην οποία απασχολούνται 16.000 άτομα! Η βάση αποκλείστηκε.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δυο νεκρούς εκτός του δράστη και πολλούς τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Κάποιοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμα άγνωστα.

