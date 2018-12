Συναγερμός στη Γερμανία! Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση, 10 τραυματίες!

Η αστυνομία στη Γερμανία δεν αποκλείει επίθεση αυτοκτονίας και οι μνήμες γυρίζουν και πάλι πίσω στον Δεκέμβριο του 2016, όταν ένας Τυνήσιος με ισλαμιστικές διασυνδέσεις έκλεψε ένα φορτηγό, αφού προηγουμένως σκότωσε τον οδηγό του, και το έριξε σε μια πολυσύχναστη αγορά, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

#Update: The cause of the accident is not clear yet and the motive of the suspect is at this time not known! The accident happened 2 and an half hours ago. #Video of the scene. And according to news sources one person died in the hospital of the injuries in #Recklinghausen. pic.twitter.com/y7aR9XAgae

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 20 Δεκεμβρίου 2018