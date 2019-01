Συναγερμός στη Β. Ιρλανδία – Έρευνες σε αυτοκίνητο που εγκατέλειψαν κουκουλοφόροι

Συναγερμό σήμαναν οι τοπικές αστυνομικές αρχές στο Λοντοντέρι, στη Β. Ιρλανδία, οι οποίες έχουν αποκλείσει τμήμα περιφερειακού δρόμου, έπειτα από αναφορά για ύποπτες κινήσεις τριών κουκουλοφόρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού αστυνομικού τμήματος της περιοχής του Ντέρι, στην περιφερειακή οδό εντοπίστηκε ένα λευκό βαν, το οποίο είχαν κλέψει λίγο πριν από το μεσημέρι τρεις άγνωστοι με κουκούλες, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενο στο πίσω μέρος του οχήματος και στη συνέχεια το εγκατέλειψαν.

Οι αστυνομικές αρχές στη Β. Ιρλανδία απευθύνουν έκκληση για υπομονή μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.

#BREAKING: Police are currently dealing with a security alert in the Creggan area of Derry, Northern Ireland.

It's believed that a Royal Mail Van has been hijacked and placed across the Southway. (Video: @LeonaONeill1) pic.twitter.com/iiLHxiY2l2

— BreakingNAgency (@BreakingNAgency) January 21, 2019