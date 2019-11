Συναγερμός στη Βρετανία: Ξενοδοχείο τυλίχθηκε στις φλόγες

Το ξενοδοχείο Claremont στη Βρετανία έχει εκκενωθεί και στο σημείο βρίσκονται 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά πιθανότατα να ξεκίνησε από το υπόγειο του κτιρίου, αλλά γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι πυροσβέστες έδρασαν άμεσα και απομάκρυναν τον κόσμο με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας.

Δόθηκε εντολή να εκκενωθούν και τα κοντινά ξενοδοχεία καθώς υπάρχει φόβος η φωτιά να επεκταθεί. Μαρτυρίες έκαναν λόγο για εκρήξεις στα παράθυρα.

Firefighters are tackling a serious fire at the Claremont Hotel in Eastbourne and 12 fire engines are at the scene.

People are being warned to avoid Eastbourne seafront. Read more here: https://t.co/YdToQolnLt pic.twitter.com/JJlNrcvriy

— Sky News (@SkyNews) November 22, 2019