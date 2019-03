Συναγερμός στην Ουτρέχτη – Πυροβολισμοί και τραυματίες

Πανικός και τρόμος το μεσημέρι της Δευτέρας (18.03.2019) σε κατοικημένη περιοχή στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Άνδρας άνοιξε πυρ κατά επιβατών τραμ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο, είναι ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Πληροφορίες από την Ολλανδία αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν βαρύτατα οπλισμένος.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν άνδρας άρχισε να πυροβολεί στην πλατεία 24ης Οκτωβρίου στην Ουτρέχτη. Ο δράστης έχει διαφύγει και ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Δεν αποκλείεται ο ένοπλος να μην ήταν μόνος. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο RTV Utrecht «μερικοί άνδρες απομακρύνθηκαν τρέχοντας από το σημείο«.

Δείτε live εικόνα

Όλα έγιναν 10:45 (τοπική ώρα). Ο ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τραμ στην πλατεία της 24ης Οκτωβρίου, προκαλώντας πανικό. Μια γυναίκα φέρεται να έχει δεχτεί πυροβολισμούς στο στήθος. Μια φωτογραφία δείχνει ένα πτώμα καλυμμένο με σεντόνι ανάμεσα σε δυο βαγόνια, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες πως υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός από την επίθεση.

Το ολλανδικό ραδιόφωνο μετέδωσε πως τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί στην έδρα της κυβέρνησης στη Χάγη, ενώ αυξήθηκε και το επίπεδο της κατάστασης συναγερμού στη χώρα.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019