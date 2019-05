Συναγερμός στην Βιρτζίνια! «Πληροφορίες για τραυματίες από πυροβολισμούς»! video, pics

Τοπικό αστυνομικό τμήμα της Βιρτζίνια (Virginia Beach) ανέφερε σε ενημέρωση στο Twitter πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο κτίριο 2, κοντά στα τοπικά δικαστήρια και πως ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Βιρτζίνια

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Twitter, δείχνουν πάνοπλους αστυνομικούς να περπατούν στο πάρκινγκ του κτιρίου και να πλησιάζουν προς την είσοδο, την ώρα που καταφθάνουν και ασθενοφόρα.

BREAKING VIDEO: Police responding to possible active shooter situation at Virginia Beach Municipal Center pic.twitter.com/L1ty5eLI02 — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 31, 2019

Εκκενώθηκε επίσης και το κτίριο των δικαστηρίων, ενώ δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο μεταδίδουν πως βλέπουν ανθρώπους να βγαίνουν από το κτίριο 2, στο οποίο στεγάζονται διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

BREAKING: Police say they are working an active incident at the Virginia Beach Courthouse. The courthouse is on lockdown and officers are out with their guns drawn @WTKR3 pic.twitter.com/7QflnCSwt2 — Kofo Lasaki WTKR (@KofoLasaki) May 31, 2019

.@TamaraScottWAVY is reporting people are coming out of building 2, which is the operations building. Houses departments like planning, public works, public utilities, etc. — Marielena Balouris (@Marielena_TV) May 31, 2019

Τέλος, υπάρχουν μαρτυρίες πως τουλάχιστον μια γυναίκα βγήκε από το κτίριο κι έμοιαζε να είναι τραυματισμένη από πυροβολισμό στο πόδι.

Πηγή: sputniknews.com