Συναγερμός στο Παρίσι – Άνδρας κρατά όμηρο την εν διαστάσει σύζυγό του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές στο Παρίσι καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ομηρία στο προάστιο Ντομόν της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δράστης είναι ο διευθυντής μιας τοπικής επιχείρησης στο Παρίσι ο οποίος κρατά ως όμηρο τη σύζυγό του με την οποία είναι εν διαστάσει και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοσης του διαζυγίου.

Μάλιστα ο άνδρας νωρίτερα φέρεται να πυροβόληση δυο υπαλλήλους της εταιρείας στο πρόσωπο και στα πόδια, ενώ η περιοχή έχει κυκλωθεί από αστυνομικούς.

Before retreating into a nursery, a forced would have attacked passers-by at #Domont, no consolidated victim toll at this stage. https://t.co/WwlRdV1On6