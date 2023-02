Αξιωματούχοι του Ισραήλ και Παλαιστίνιοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι στην Άκαμπα της Ιορδανίας με στόχο να συζητήσουν την αποκατάσταση της ηρεμίας στα κατεχόμενα εδάφη και να σταματήσει ο νέος αιματηρός κύκλος βίας που έχει ανοίξει τελευταία στην περιοχή.

«Σύσκεψη ξεκίνησε στην Άκαμπα, η πρώτη αυτού του είδους εδώ και χρόνια, ανάμεσα σε Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς με την συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών παραγόντων για να συζητηθεί η κατάσταση στα Παλαιστινιακά Εδάφη», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας.

Στη σύσκεψη Ισραήλινών και Παλαιστινίων μετέχουν επίσης ως διαμεσολαβητές και εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ιορδανίας και της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στην σύσκεψη συμμετέχουν ο αρχηγός των παλαιστινιακών υπηρεσιών Πληροφοριών Μάζεντ Φάραζ, ο αρχηγός των υπηρεσιών Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) Ρόνεν Μπαρ, ο συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για την Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκέρκ, καθώς και Ιορδανοί και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι.

Στόχος των συνομιλιών είναι η «ενίσχυση της εμπιστοσύνης» ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους και η οικοδόμηση μέτρων αποκατάστασης της ηρεμίας, σύμφωνα με Ιορδανό αξιωματούχο.

«Αυτή η σύσκεψη αποτελεί την αναγκαία κίνηση σε μία προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους για τον τερματισμό της κλιμάκωσης της βίας», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στο πλαίσιο στης ενίσχυσης των προσπαθειών για τον τερματισμό των μονομερών μέτρων του Ισραήλ και την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περισσότερη βία, είπε ο μη κατονομαζόμενος Ιορδανός αξιωματούχος.

Invading Israel carried out an attack on the Palestinian people and resistance forces in Nablus on February 21. While 10 Palestinians were killed in the attack, 71 Palestinians were injured.Six of the injured were reported to be in serious condition#Nablus #Palestine #antireport pic.twitter.com/OoC4utqPNk — Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) February 23, 2023

«Η απόφαση για την συμμετοχή στην σύσκεψη της Άκαμπα, παρά την οδύνη και τις σφαγές που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός, προέρχεται από την βούληση να τεθεί τέλος στην αιματοχυσία», ανακοίνωσε μέσω του Twitter η Φάταχ, το κόμμα του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ενώ οι υπόλοιπες παλαιστινιακές παρατάξεις καταδίκασαν την συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής.

BREAKING: At least 25 Palestinians got injured by Israeli occupation forces during Israel's ongoing military raid into Nablus, according to the Palestinian Ministry of Health. pic.twitter.com/UO00lGlvAq — Ruhida Malik 🇵🇰🇵🇸 (@RuhidaPTIPK) February 22, 2023

Κλιμάκωση της βίας

Η Χαμάς καταδίκασε σε ανακοίνωσή της την συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, θεωρώντας ότι «η συνάντηση με τους σιωνιστές συνιστά διάρρηξη της παλαιστινιακής εθνικής συναίνεσης, περιφρόνηση του αίματος των μαρτύρων, ανοικτή απόπειρα απόκρυψης των εγκλημάτων της κατοχής και πράσινο φως για την διάπραξη και άλλων βιαιοτήτων κατά του λαού μας, της γης μας και των ιερών τόπων».

Ο ισραηλινός στρατός πληθαίνει εδώ και έναν χρόνο τις επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης – παλαιστινιακού εδάφους που το Ισραήλ κατέχει από το 1967 και τον Πόλεμο των Έξι Ημερών – έδρα ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Την Τετάρτη, οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν νέα εισβολή στην παλαιά πόλη της Ναμπλούς, σε αναζήτηση, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, υπόπτων για ανάμειξη σε αντι-ισραηλινές επιθέσεις παρελθούσες ή μελλοντικές.

This is the reality of #Israel this is what military occupation looks like. This is what #Zionism is all about. Killing innocent Palestinians. https://t.co/lxbOJQTZYr — A Qubaj🇺🇸🇵🇸 (@qubbajBG) February 26, 2023

Palestinians say settlers hurled stones, torched cars in northern West Bank town – The Times of Israel https://t.co/GEhJsXJxdx — Noah Ross (@drnoahross) February 26, 2023

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 70

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, 11 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 80 τραυματίσθηκαν από σφαίρες κατά την διάρκεια της επιδρομής αυτής, της φονικότερης από το 2005, στην Δυτική Οχθη.

Από την αρχή του έτους, η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους έχει κοστίσει την ζωή σε 62 Παλαιστίνιους (ανάμεσά τους μέλη ενόπλων οργανώσεων και πολίτες, μεταξύ τους και ανήλικοι) και σε 6 ισραηλινούς αμάχους (ανάμεσά τους 3 παιδιά) και έναν ισραηλινό αστυνομικό, καθώς και μία Ουκρανή, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση ισραηλινά και παλαιστινιακά στοιχεία.

Η επιδρομή της Τετάρτης πραγματοποιείται δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ, της πλέον ακραίας δεξιάς κυβέρνησης της χώρας, αποτελούμενης από οπαδούς της σκληρής γραμμής απέναντι στους Παλαιστινίους.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε τον Ιανουάριο σπάνια συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’, ο οποίος επέμεινε «στην ανάγκη διατήρησης της ηρεμίας και τερματισμού κάθε πράξης βίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού στο Αμμάν.