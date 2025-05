Συνάντηση Πούτιν – Φιντάν στο Κρεμλίνο: Συζήτησαν για Ουκρανία, οικονομία και ενέργεια

Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε τη Δευτέρα (26/5/25) στο Κρεμλίνο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης Χακάν Φιντάν και Βλαντίμιρ Πούτιν, συζητήθηκαν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και οι εξελίξεις μετά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για διμερή ζητήματα στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας. Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ κράτησε πάνω από μια ώρα.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is received by Russian President Vladimir Putin during the former’s two-day official visit to Moscow. The meeting in the Russian capital is ongoing pic.twitter.com/uHYYJWWBJI