Κόσμος

Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Τι λέει η γλώσσα του σώματος για τους δυο ηγέτες σύμφωνα με το CNN

Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον υποδέχτηκε με μερικά χειροκροτήματα
Πούτιν και Τραμπ
Θερμό κλίμα ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν / REUTERS/Kevin Lamarque

Στην Αλάσκα και στη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν η γλώσσα του σώματος των δυο ηγετών κάθε άλλο παρά ψυχρή είναι σύμφωνα με το CNN.

Όπως αναφέρει το CNN η εικόνα ήταν εντυπωσιακή με έναν χαμογελαστό Βλαντιμίρ Πούτιν, να κοιτάζει από το παράθυρο της θωρακισμένης λιμουζίνας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς περνούσαν μπροστά από μια σειρά καμερών έξω από το διάδρομο προσγείωσης στην Αλάσκα.

Μέχρι στιγμής, η γλώσσα του σώματος στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ήταν κάθε άλλο παρά ψυχρή.

Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον υποδέχτηκε με μερικά χειροκροτήματα, καλωσορίζοντάς τον στο αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και περπάτησαν μαζί προς τη λιμουζίνα του Τραμπ.

Αργότερα, καθώς κάθονταν για τη συνάντησή τους, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν χαμογέλασαν μερικές φορές, αν και ο Τραμπ παρέμεινε ως επί το πλείστον ατάραχος.

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι γνωστός για το ότι εκφράζει τη διάθεσή του μέσω της στάσης του σώματός του. Οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σχολιάσει τη συνήθειά του να καμπουριάζει στην καρέκλα του ενώ μιλάνε, ως ένδειξη αδιαφορίας.

Στην Αλάσκα δεν καμπουριάζει. Αντίθετα, κάθισε μπροστά στην καρέκλα του καθώς η συνάντηση ξεκινούσε, με τα χέρια ενωμένα, ενώ οι κάμερες κλικάρουν και οι δημοσιογράφοι κάνουν ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Στρατηγικές αντιπροσωπείες για ένα ραντεβού με πολλαπλά διακυβεύματα
Διπλωματία, οικονομία, άμυνα και διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: οι δύο πρόεδροι φτάνουν με ομάδες υψηλού επιπέδου, καθώς η έκβαση της συνόδου μπορεί να αναδιαμορφώσει τις γεωπολιτικές ισορροπίες
Βλαντιμίρ Πούτιν / Ντόναλντ Τραμπ 2
Newsit logo
Newsit logo