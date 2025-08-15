Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: Τι λέει η γλώσσα του σώματος για τους δυο ηγέτες σύμφωνα με το CNN

Στην Αλάσκα και στη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν η γλώσσα του σώματος των δυο ηγετών κάθε άλλο παρά ψυχρή είναι σύμφωνα με το CNN.

Όπως αναφέρει το CNN η εικόνα ήταν εντυπωσιακή με έναν χαμογελαστό Βλαντιμίρ Πούτιν, να κοιτάζει από το παράθυρο της θωρακισμένης λιμουζίνας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς περνούσαν μπροστά από μια σειρά καμερών έξω από το διάδρομο προσγείωσης στην Αλάσκα.

Μέχρι στιγμής, η γλώσσα του σώματος στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ήταν κάθε άλλο παρά ψυχρή.

Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον υποδέχτηκε με μερικά χειροκροτήματα, καλωσορίζοντάς τον στο αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και περπάτησαν μαζί προς τη λιμουζίνα του Τραμπ.

Αργότερα, καθώς κάθονταν για τη συνάντησή τους, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν χαμογέλασαν μερικές φορές, αν και ο Τραμπ παρέμεινε ως επί το πλείστον ατάραχος.

Trump and Putin head to their meeting in the same car. pic.twitter.com/OicCRsvkfY — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι γνωστός για το ότι εκφράζει τη διάθεσή του μέσω της στάσης του σώματός του. Οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σχολιάσει τη συνήθειά του να καμπουριάζει στην καρέκλα του ενώ μιλάνε, ως ένδειξη αδιαφορίας.

Στην Αλάσκα δεν καμπουριάζει. Αντίθετα, κάθισε μπροστά στην καρέκλα του καθώς η συνάντηση ξεκινούσε, με τα χέρια ενωμένα, ενώ οι κάμερες κλικάρουν και οι δημοσιογράφοι κάνουν ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες.