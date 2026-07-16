Μυστήριο με τα γιοτ Ρώσων δισεκατομμυριούχων στην Αλικαρνασσό – Στην περιοχή και το «πλωτό παλάτι» που συνδέεται με τον Πούτιν

Η θαλαμηγός που φέρεται να συνδέεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται πως έχει… παρέα καθώς αρκετοί Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι έχουν συγκεντρώσει τα γιοτ τους ανοιχτά των τουρκικών ακτών, κοντά στην Αλικαρνασσό.

Μια ασυνήθιστη συγκέντρωση υπερπολυτελών γιοτ που συνδέονται με γνωστούς Ρώσους δισεκατομμυριούχους καταγράφηκε στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ), σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Verstka.

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Στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν σκάφη που αποδίδονται στους Γκενάντι Τιμτσένκο, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, Όλεγκ Ντεριπάσκα, Αλεξάντερ Νέσις και Ισκάντερ Μαχμούντοφ, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για τον λόγο της παρουσίας τους στο ίδιο σημείο.

Putin’s “yacht” is attracting company. Several Russian billionaires have gathered off the Turkish coast



Investigators from Verstka discovered what looks like a floating gathering of Russia’s elite near Bodrum.



Yachts linked to Gennady Timchenko, Roman Abramovich, Vagit… pic.twitter.com/8TKHOmXQLT — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026

Σύμφωνα με το Dossier Center, στην περιοχή βρίσκεται και το γιοτ Victoria, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιείται από πρόσωπα του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανάμεσά τους και η Αλίνα Καμπάεβα.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι κάποιος από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες ή πρόσωπα του περιβάλλοντος του Πούτιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω στα σκάφη.

Άγνωστος ο λόγος της συγκέντρωσης

Παραμένει άγνωστο γιατί τόσα υπερπολυτελή γιοτ έχουν συγκεντρωθεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καθώς δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για την παρουσία τους.

Η Τουρκία δεν έχει υιοθετήσει τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να μην υποχρεούται να δεσμεύει ή να κατάσχει γιοτ που ανήκουν σε Ρώσους επιχειρηματίες οι οποίοι περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τον λόγο αυτό, τα τουρκικά παράλια έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους βασικούς προορισμούς ελλιμενισμού για πολυτελή σκάφη που συνδέονται με Ρώσους ολιγάρχες, μετά την επιβολή των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Παρά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο λόγος της ταυτόχρονης παρουσίας όλων αυτών των σκαφών κοντά στην Αλικαρνασσό εξακολουθεί να παραμένει άγνωστος, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από κάποια από τις εμπλεκόμενες πλευρές.