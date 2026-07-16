Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, νέες απειλές από την Τεχεράνη

Η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν αλλεπάλληλα στρατιωτικά πλήγματα, ενώ δεν διαφαίνεται προοπτική επιστροφής των δύο πλευρών στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν το βράδυ της Πέμπτης (16/07/2026), στις 21:00 ώρα Ελλάδας, νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν, για έκτη συνεχόμενη νύχτα.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στόχος της Ουάσιγκτον είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αρχικά ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Και στην συνέχεια και στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Τσαμπαχάρ, Αχβάζ και Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει η Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκονται το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του Ιράν, καθώς και σημαντικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

US Airstike against iran have begun



Multiple explosion in bandar abbas. pic.twitter.com/fHDsSACffk — War Flash (@WarFlash_2630) July 16, 2026

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

Οι νέες απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι στην Υεμένη, προκειμένου να κλείσουν το Στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ, στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η Τεχεράνη έχει ήδη ζητήσει από τους Χούθι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του περάσματος, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ υλοποιήσουν τις απειλές τους για επιθέσεις σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές.

Έχει «παγώσει» η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Η νέα κλιμάκωση έχει προκαλέσει εκ νέου σοβαρές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια δίοδο μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η αυξημένη ένταση έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη αναστολή της εμπορικής κίνησης, προκαλώντας νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονταν από το Στενό προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ.

Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός χαρακτήρισε το Στενό του Ορμούζ «αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε περαιτέρω αμερικανική κλιμάκωση.

Επιπλέον, η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα πλήξει «όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή», εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά κρίσιμων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Σε επιφυλακή το Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προετοιμαζόμενο για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου Channel 12, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι οι ΗΠΑενδέχεται τις επόμενες ημέρες να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και σε μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τον κίνδυνο μιας γενικευμένης περιφερειακής σύγκρουσης, με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.