Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι δεν θα δεχτούν μια «δεύτερη Γιάλτα»

Η διπλωματική κινητικότητα εντείνεται ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Τις τελευταίες ώρες, Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο, σε στενό συντονισμό με το Κίεβο, ολοκλήρωσαν ένα εναλλακτικό σχέδιο ειρήνης, σύμφωνα με δημοσίευμα της DW. Το έγγραφο αυτό, που παρουσιάστηκε στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, θέτει ως «κόκκινη γραμμή» ότι καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025), επτά ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισαν τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Ντόναλντ Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία». Το μήνυμα είναι σαφές: μόνο ένας συνδυασμός ενεργούς διπλωματίας, ισχυρής στήριξης στην Ουκρανία και πίεσης προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη συμφωνία.

Αρνηση παραχώρησης του Ντονμπάς

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς απέρριψαν την τελευταία πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν: την αναγνώριση ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς ως ρωσικού εδάφους με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός. Για τους Ευρωπαίους, καμία συζήτηση για εδαφικές ανταλλαγές δεν μπορεί να γίνει όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Απαιτούν επίσης εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, με προοπτική τη μελλοντική ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Και απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας «δεύτερης Γιάλτας», όπου –όπως το 1945– οι μεγάλες δυνάμεις θα μοίραζαν την Ευρώπη εις βάρος των λαών της. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει ο φόβος ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία στην Αλάσκα, αφήνοντας εκτός τόσο το Κίεβο όσο και την Ευρώπη.

Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς στην πρώτη γραμμή

Επισήμως, το Βερολίνο τηρεί χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο Χ, τόνισε ότι «το μέλλον των Ουκρανών δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς αυτούς» και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει «να αποτελέσουν μέρος της λύσης». Το Σάββατο, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος είχαν τηλεδιάσκεψη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από το Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «δίκαιη και διαρκή» ειρήνη και προειδοποίησε τους συμμάχους του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «τους εξαπατά».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, ο Λευκός Οίκος εξετάζει ακόμη και την πρόσκληση του Ζελένσκι στην Αλάσκα. Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί και, ακόμη κι αν ταξιδέψει, δεν είναι βέβαιο ότι ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Ρώσος ηγέτης θα βρεθούν «στο ίδιο δωμάτιο».