Συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στην Αλάσκα: «Ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μου», λέει ο Αμερικανός

Την πεποίθηση πως αυτή τη φορά ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα «παίξει» μαζί του, εξέφρασε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Αλάσκα, όπου το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025) οι 2 ηγέτες θα συνομιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σκοπός του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ισχυρίστηκε, είναι μέσα στην συνομιλία να εμπλέξει σύντομα και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την ημέρα που έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα (22:00 ώρα Ελλάδας), Ευρωπαίοι ηγέτες (και προφανώς και το Κίεβο) τονίζουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν γίνεται να έρθει αν στις συνομιλίες δεν συμμετέχει και η Ουκρανία.



Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση. Την Πέμπτη, οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο Πούτιν θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει την Παρασκευή είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.

«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι Τραμπ και Πούτιν, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής, ενδεχομένως στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επίλυση της κρίσης και την επίτευξη συμφωνιών που θα ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση των ηγετών των οποίων η σχέση είναι στην κόψη του ξυραφιού και χαρακτηρίζεται άλλοτε από ένταση και άλλοτε από θεαματική επαναπροσέγγιση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την Πέμπτη το Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό του, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα γίνει στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αναχαιτίσουν την ταχεία προέλαση των εισβολέων στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο κοινοτήτων την Πέμπτη.

Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο 4 ουκρανικές περιφέρειες τις οποίες ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), πέραν της Κριμαίας την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, να σταματήσει τις προμήθειες όπλων από τη Δύση και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις αξιώσεις ως «απαράδεκτες».

Ύστερα από 3 γύρους συνομιλιών τους προηγούμενους μήνες, με τελευταίο εκείνον του Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, Ρώσοι και Ουκρανοί κατάφεραν να συμφωνήσουν μόνο σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Ο Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Ο ηγέτης της Γερμανίας τόνισε πως αναμένει από τον πρόεδρο της Ρωσίας «να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων» μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στην Αλάσκα.

«Ο στόχος πρέπει να είναι (η διοργάνωση) μιας συνόδου κορυφής στην οποία να συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, κατά την οποία πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός», σημείωσε επίσης ο Μερτς σε ανακοίνωσή του.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε εξάλλου ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη».