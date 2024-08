Συνέδριο Δημοκρατικών στις ΗΠΑ: Οι προβολείς στρέφονται στον υποψήφιο αντιπρόεδρο Τιμ Γουόλς

Στον Τιμ Γουόλς, τον κυβερνήτη της Μινεσότα που θα αποδεχθεί και επίσημα το χρίσμα των Δημοκρατικών για την θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, στο πλευρό της υποψήφιας προέδρου Κάμαλα Χάρις, στρέφονται απόψε οι προβολείς στο συνέδριο του κόμματος στο Σικάγο.

Και είναι φυσικό, αφού η ανακοίνωση της Χάρις για την υποψηφιότητα του Γουόλς έδωσε άλλον «αέρα» στην βραχεία προεκλογική εκστρατεία της ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Γουόλς έχει φέρει μια γοητεία απλότητας στην εκστρατεία, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του και τη Χάρις «χαρούμενους πολεμιστές» εστιασμένους σε ένα πιο φωτεινό μέλλον, σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικανούς που όπως λένε πυροδοτούν τον φόβο και τον διχασμό.

Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι ο Μπαράκ Ομπάμα – που μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές κατά την χθεσινή ημέρα του Συνεδρίου των Δημοκρατικών, έπλεξε το εγκώμιο του Γουολς, με τον δικό του, μοναδικό τρόπο.

«Μου αρέσει αυτός ο τύπος», είπε ο Ομπάμα για τον Γουόλς. «Ξέρει ποιος είναι και τι είναι σημαντικό. Μπορείς να πεις ότι αυτά τα φανελένια πουκάμισα που φοράει ότι δεν έρχονται από κάποιον σύμβουλο. Έρχονται από την ντουλάπα του και έχουν υπάρξει μαζί με άλλα πράγματα».

Το απόσπασμα αυτό έκανε την σύζυγο του Γουολς, Γκουέν, να ξεκαρδιστεί φωνάζοντας: «Αυτό είναι αλήθεια!».

Gwen Walz’s reaction to Obama’s mention of Tim Walz’s flannel shirts is everything. pic.twitter.com/w3r01ix1G9