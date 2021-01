Σύνοδος Κορυφής: Αποφασίστηκε κοινή λίστα πιστοποιημένων τεστ κορονοϊού

Κοινό πλαίσιο αναφορικά με τα τεστ κορονοϊού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρώτη απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής μέσω μέσω τηλεδιάσκεψης, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε παμψηφεί και όπως τονίζει το γραφείο Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ το θέμα αυτό είναι βασικό για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού και παράλληλα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει τρεις προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά υπέρ του

πιστοποιητικού εμβολιασμού ώστε να πάρει η ελεύθερη μετακίνηση στην κοινή αγορά.

Αναφορικά με την αποφαση που ελήφθη νωρίτερα ομόφωνα αποφασίστηκε η αναγνώριση συγκεκριμένων τεστ αντιγόνου και το PCR τεστ στις χώρες τις Ευρωπαικής Ένωσης καθώς και κοινή λίστα τεστ αντιγόνου.

Η λίστα των πιστοποιημένων τεστ θα μπορεί να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κάποιο rapid test αποδειχθεί αναποτελεσματικό.

EU countries agreed on a common framework for:



✅ use of rapid antigen tests

✅ mutual recognition of rapid antigen and RT-PCR tests



🧪 Testing remains a key pillar in controlling and mitigating the #COVID19 pandemic.



Discover more: https://t.co/2ZUlti4J6h pic.twitter.com/VcXi0gZeUn