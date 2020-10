Σύνοδος Κορυφής: «Λευκός καπνός» για το εμβόλιο – Καταδίκη της Τουρκίας και έκκληση Μέρκελ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν υπέρ της δίκαιης διανομής στις χώρες της ΕΕ του εμβολίου κατά του κορονοϊού, μόλις είναι διαθέσιμο όπως γίνεται γνωστό καθώς η Σύνοδος Κορυφής ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 29.10.2020.

Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. “Συμφωνήσαμε για να διασφαλιστεί η δίκαιη διανομή μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στις συμβάσεις που υπογράφονται από την Επιτροπή και εκείνων που ελπίζουμε ότι θα υπογραφούν τις επόμενες εβδομάδες”, τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου αμέσως αφότου ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψη.

Η Σύνοδος Κορυφής δεν είχε, ωστόσο, μόνο τον… κορονοϊό στην ατζέντα. «Η ΕΕ καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και τη ρητορική, που είναι εντελώς απαράδεκτες» τόνισε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών-μελών.

Όπως ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ, η ΕΕ προσέφερε την ευκαιρία θετικής ατζέντας στην Τουρκία «όμως η Τουρκία δεν επέλεξε αυτό το μονοπάτι».

Δραματική έκκκληση στους ηγέτες της ΕΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή lockdown, στις χώρες τους, για να “φρενάρουν” τον κορονοϊό, έκανε νωρίτερα, όπως σας ενημέρωσε το newsit.gr, η Άνγκελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Συνόδου Κορυφής.

Όπως μεταδίδει το Politico, η καγκελάριος της Γερμανίας είπε στους ηγέτες ότι ο μόνος τρόπος να «σπάσει» η πανδημία είναι γρήγορα και σύντομα -lockdown. «Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα», φέρεται να είπε, ωστόσο οι πολίτες είναι κουρασμένοι, έπρεπε να δούμε «τα νοσοκομεία να γεμίζουν».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Politico David M. Herszenhorn, μεταξύ των ηγετών της ΕΕ γίνεται αρκετή συζήτηση σχετικά με την «κόπωση από τον κορωνοϊό» που αισθάνονται οι πολίτες, την οποία κρίνουν ως σημαντική πρόκληση για την καταπολέμηση της πανδημίας. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ κουρασμένοι από τον κόσμο που υποφέρει από τον ιό.

