Συντριβή Boeing 737 στο Ιράν: Ανατροπή μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου της εταιρείας

Ένα πραγματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη για τα αίτια της πτώσης του Boeing 737 των ουκρανικών αερογραμμών που συνετρίβη στο Ιράν παρασύροντας στον θάνατο και τους 176 επιβαίνοντες.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Βαντίμ Πριστάικο έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα μέσω Twitter τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών του αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Ukraine International Airlines που συνετρίβη σήμερα τα ξημερώματα, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης: από τους 176 συνολικά επιβαίνοντες– 167 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα–82 ήταν Ιρανοί, 63 Καναδοί, 11 Ουκρανοί (οι 9 ήταν μέλη του πληρώματος), 10 Σουηδοί, 4 Αφγανοί, 3 Γερμανοί και 3 Βρετανοί.

Η Ukraine International Airlines ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες ταξίδευαν transit και επρόκειτο να επιβιβαστούν σε άλλες πτήσεις κατά την άφιξή τους στην Ουκρανία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το αεροσκάφος που κατέπεσε δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν ένα από τα καλύτερα του στόλου της με εξαιρετικό πλήρωμα. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την θεωρία που υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από πύραυλο.

Επίσης ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις της προς την Τεχεράνη επ΄αόριστον και ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε περάσει τον τελευταίο έλεγχο ρουτίνας την Δευτέρα. Η εταιρεία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων.

Νωρίτερα σήμερα η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανέφερε ως αιτία του δυστυχήματος τεχνικό πρόβλημα διευκρινίζοντας ότι “προς το παρόν αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης”.

Το Ουκρανικό Boeing 737 είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο. Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπο της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία. Οι εικόνες που θα δείτε στα δυο βίντεο που ακολουθούν είναι αποκαλυπτικές.

Το πρώτο βίντεο δείχνει τα συντρίμμια του αεροπλάνου που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Μια εικόνα αποκάλυψης. Το δεύτερο βίντεο δείχνει τα σωστικά συνεργεία να προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς των επιβατών.

Attention GRAPHIC footage: shows corpses of the deceased passengers. 147 of total 176 people who have lost their lives in this accident are #Iranian nationals. 👇 pic.twitter.com/kMYeh4QQWH

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020