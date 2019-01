Συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού – Πληροφορίες για 2 νεκρούς και 2 επιζώντες! – video

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 2 μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν, ωστόσο οι 2 πιλότοι του αεροσκάφους επέζησαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο ένας πιλότος εισήχθηκε στην εντατική και οι γιατροί κρίνουν ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Το TU-22M3, σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών αρχών του Μουρμάνσκ, κόπηκε σε δύο κομμάτια πάνω στον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή καυσίμων, αλλά χωρίς να δημιουργηθούν απειλές για τους κατοίκους.

Το βομβαρδιστικό στάθμευε στην αεροπορική βάση Ολένια, που βρίσκεται στην χερσόνησο Κόλσκι σε απόσταση 92 χιλιομέτρων νότια του Μουρμάνσκ και σε μικρή απόσταση από την πόλη Ολένεγκορσκ. Το μήκος του διάδρομου προσγείωσης – απογείωσης είναι 3.500 μέτρα.

Τα συγκεκριμένα μαχητικά έχουν τετραμελές πλήρωμα και πλήττουν εχθρικούς στόχους σε στρατηγικό βάθος. Η μέγιστη ταχύτητα τους είναι 2.300 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ η ακτίνα δράσης τους είναι 7.000 χιλιόμετρα.

BREAKING: 2 killed, 2 survive crash-landing of Tupolev Tu-22M strike bomber at Olenegorsk near Murmansk, NW Russia during an emergency landing while on a training exercise after being 'damaged by a rare kind of snowstorm': https://t.co/24k15IYz6l pic.twitter.com/fuOOJPBKtg

— Airport Webcams (@AirportWebcams) January 22, 2019