Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (02.01.2023) πως ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έθεσε εκτός λειτουργίας το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Δαμασκού και έπληξε επίσης εγκαταστάσεις γύρω από αυτό. Δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και προκλήθηκαν κάποιες υλικές ζημιές, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε να κάνει κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες σχετικά με την αεροπορική επιδρομή το διεθνές αεροδρόμιο στη Δαμασκό. Πηγές προσκείμενες σε υπηρεσίες πληροφοριών κρατών της περιοχής ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τα πλήγματα είχαν στόχο εγκατάσταση της δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζει.

Κατά τις πηγές αυτές, οι Ιρανοί είναι παρόντες ιδίως στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ, όπου υπάρχει επίσης δίκτυο υπόγειων βάσεων.

#BREAKING: Bad news for proxies of #IRGC terrorist Organization! #Israeli Air Force has targeted one of the runways of #Damascus International Airport by means of Rampage missiles. No more weapon shipment to #Syria by cargo aircraft until repair work of the main runway finishes! pic.twitter.com/cWuLJsQv7h