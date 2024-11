Συρία: Αναφορές για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του προέδρου Άσαντ

Καζάνι που βράζει η Συρία. Τη στιγμή που οι τζιχαντιστές κάνουν «παρέλαση» στο Χαλέπι, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες πως μέλη του στρατού επιχείρησαν το βράδυ του Σαββάτου (30.11.2024) να κάνουν πραξικόπημα κατά του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Οι πληροφορίες για το πραξικόπημα στη Συρία δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Ισραηλινά και τουρκικά μέσα ξεκίνησαν να μεταδίδουν την πληροφορία τη στιγμή μάλιστα που ακούστηκαν πυροβολισμοί στην καρδιά της χώρας, τη Δαμασκό.

«Ισχυροί πυροβολισμοί ακούγονται στη Δαμασκό ενώ οι κινήσεις κατά του Άσαντ δρομολογούνται από τον αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών Χουσάμ Λούκα και τους συμμάχους του», ανέφερε το Visegrad 24.

«Η κατάσταση στη Συρία εξελίσσεται ραγδαία. Ευρείες αναφορές (και πλάνα) για συγκρούσεις στο κέντρο της Δαμασκού, μεταξύ άλλων έξω από το Four Seasons, εν μέσω ισχυρισμών για πραξικόπημα.

Πρώην ένοπλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο νότο εμπλέκονται επίσης σε συγκρούσεις με δυνάμεις του καθεστώτος», έγραψε στο Χ ο Charles Lister, διευθυντής του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής.

BREAKING: Reports of a potential coup attempt against Assad by elements within the Army. Intense gunfire can be heard in Damascus amid rumors of a coup against Assad being carried out by the intelligence officer Hussam Luka and his allies. pic.twitter.com/2E7E7QzfSS

Ενώ οι αναφορές για πραξικόπημα στη Συρία κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ έχουν πάρει «φωτιά», πηγές της κυβέρνησης αναφέρουν πως μονάδες υπό τη διοίκηση του αρχηγού της 4ης Μεραρχίας, Maher al-Assad, εμπλέκονται σε συγκρούσεις με άγνωστα άτομα στην περιοχή της Δαμασκού.

Reports of clashes and attacks on regime points across Homs, Hama, Dara, and Damascus provinces, with a momentum similar to the 2011 uprising.



The is going to be a long night for #Assad.



Not sure how much the Biden administration is keeping up with this after years of putting… pic.twitter.com/1WBNNiUKhF