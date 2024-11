Συρία: Αναφορές για ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών και walkie talkie στα χέρια στρατιωτών του Άσαντ – Προελαύνουν οι αντάρτες

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ φαίνεται πως πέτυχαν οι αντάρτες της Συρίας, καθώς όχι μόνον βρίσκονται σήμερα 29.11.2024 μια ανάσα από την κατάληψη της δεύτερης μεταγαλύτερης πόλης της χώρας, του Χαλεπίου, αλλά φέρονται να έχουν «εξουδετερωθεί» όπως στελέχη της Χεζμπολάχ, δηλαδή με εκρήξεις ηλεκτρονικών συσκευών τους.

Η επίθεση των ανταρτών ξεκίνησε μόλις την περασμένη Τετάρτη, αλλά πήρε μορφή χιονοστιβάδας, με τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ να τρέπονται σε άτακτη φυγή υπό τον φόβο περικύκλωσής τους.

Την επέλαση των ανταρτών δεν κατάφεραν να ανακόψουν ούτε τα αεροσκάφη της Ρωσίας – που μαζί με το Ιράν υποστηρίζει τον Άσαντ – τα οποία βομβάρδισαν ολόκληρες περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων αμάχων.

Οι αντάρτες – που είναι ένα σύνολο ετερόκλητων ομάδων, με κύρια την διάδοχο της Αλ Κάιντα στην Συρία – έχουν αποκόψει τον κύριο δρόμο που οδηγεί από το Χαλέπι στη Δαμασκό, καταλαμβάνοντας κομβική πόλη στρατηγικής σημασίας.

Όμως εκτός από τους αντάρτες, οι δυνάμεις του πιστού στον Άσαντ Συριακού Στρατού φέρεται να αντιμετωπίζουν άλλο ένα πρόβλημα, που «ξυπνάει μνήμες»: σύμφωνα με αναφορές στα social media, πολλές ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας (βομβητές και walkie-talkie) ανατινάχτηκαν στα χέρια των κατόχων τους. Κατά τις ίδιες αναφορές, πολλοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ οι υπόλοιποι ουσιαστικά απομονώθηκαν, καθώς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ανωτέρους τους.

