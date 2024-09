Λίβανος: «Έσκασαν» ταυτόχρονα walkie talkie, κινητά, laptop, ηλιακά πάνελ και αυτοκίνητα στη νέα έκρηξη

Νέα κόλαση πολύνεκρων εκρήξεων συγκλόνισε τον Λίβανο, αυτή τη φορά σε walkie talkie της Χεζμπολάχ, ηλιακά πάνελ και συσκευές αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων μελών της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Μόνον από τις εκρήξεις των walkie talkie των μελών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, την Τετάρτη (18.09.2024), πίσω από τις οποίες φέρεται το Ισραήλ, τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί και 450 οι τραυματίες.

Το «Ιran Observer» ανέφερε ότι ταυτόχρονα εξερράγησαν κινητά, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλιακά πάνελ και αυτοκίνητα.

Το κέντρο βάρους του πολέμου «μετακινείται στα βόρεια σύνορα», λέει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, αναφερόμενος στα τελευταία, αλλεπάλληλα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Την Τρίτη (17.09.2024) από τις εκρήξεις βομβητών της φιλοϊρανικής οργάνωσης, έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων, τοποθετήθηκαν 20 γραμμάρια εκρηκτικών δίπλα στις μπαταρίες λιθίου των βομβητών. Πυροδοτήθηκαν, ταυτόχρονα, με την αποστολή μηνύματος που υποτίθεται ό,τι ήταν από την ηγεσία της Χεζμπολάχ. Πριν εκραγούν εξέπεμψαν για αρκετά δευτερόλεπτα ηχητικό σήμα.

Τουλάχιστον η μία από τις εκρήξεις της Τετάρτης έγινε κοντά σε μία κηδεία που είχε οργανώσει η Χεζμπολάχ για τα θύματα της προηγουμένης, όταν χιλιάδες βομβητές που χρησιμοποιούσε εξερράγησαν σε όλη τη χώρα και τραυμάτισαν πολλά μέλη της.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στα νότια προάστια της Βηρυτού είδε μέλη της Χεζμπολάχ να βγάζουν βιαστικά τις μπαταρίες από τα walkie talkie που είχαν μαζί τους και δεν είχαν εκραγεί, και να τις πετούν σε μεταλλικά βαρέλια.

Τα walkie talkie είχαν αγοραστεί από τη Χεζμπολάχ πριν από πέντε μήνες, περίπου την ίδια περίοδο που η οργάνωση αγόρασε και τους βομβητές που εξερράγησαν την Τρίτη, ανέφερε μία πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι ανταποκρίθηκε με 30 ασθενοφόρα σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως στον νότιο Λίβανο και την Κοιλάδα Μπεκάα.

Αν και το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για τις εκρήξεις του τελευταίου 48ωρου, η επίθεση έφερε στο προσκήνιο τη μυστική Μονάδα 8200 κυβερνοπολέμου, η οποία σύμφωνα με πηγή ασφαλείας συμμετείχε στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου και μία άλλη που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι η Μοσάντ, η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, που έχει μακρά ιστορία διενέργειας σύνθετων επιθέσεων σε ξένο έδαφος, τοποθέτησε εκρηκτικά μέσα σε 5.000 βομβητές που παρήγγειλε η Χεζμπολάχ.

«Ο πόλεμος στον Λίβανο»

Το «κέντρο βάρους» του πολέμου «μετακινείται στα βόρεια», δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, αναφερόμενος στο μέτωπο με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

«Δεν ξεχάσαμε τους ομήρους (σ.σ. που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς) και δεν ξεχάσαμε τις αποστολές μας στα νότια», είπε ο Γκάλαντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

«Μας υποχρεώνει το καθήκον και διεξάγουμε αυτά τα έργα ταυτόχρονα» στον βορρά και στον νότο, πρόσθεσε. «Το καθήκον μας είναι σαφές: να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι του βορρά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σώοι και ασφαλείς», κατέληξε.

Την ίδια στιγμή, ο στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι διαμηνύει πως διαθέτει πολλά μέσα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, διεμήνυσε πως η χώρα διαθέτει «πολλές δυνατότητες» που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Έχουμε πολλές δυνατότητες που δεν έχουμε ακόμη ενεργοποιήσει… Είδαμε ορισμένες από αυτές, θεωρώ πως είμαστε καλά προετοιμασμένοι και σχεδιάζουμε τα επόμενα πλάνα μας», λέει ο Χαλέβι σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

«Κάθε φορά που φθάνουμε σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, έχουμε ήδη προετοιμαστεί για να προχωρήσουμε δυναμικά στα δύο επόμενα βήματα. Σε κάθε στάδιο, το τίμημα για τη Χεζμπολάχ θα πρέπει να είναι βαρύ», τόνισε.

Οι βομβητές ήταν «προγραμματισμένοι» να εκραγούν

Οι βομβητές των μελών της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν κατά εκατοντάδες την Τρίτη στον Λίβανο ήταν παγιδευμένοι και προγραμματισμένοι να εκραγούν, ανέφερε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας Λιβανέζος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο AXIOS η ισραηλινή Μοσάντ προχώρησε νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε στην επίθεση, καθώς είχε πληροφορίες ότι μέλη της Χεζμπολάχ είχαν αντιληφθεί τα σχέδιά της.

Οι έρευνες βρίσκονται στα πρώτα στάδια. Βομβητές που δεν καταστράφηκαν αυτή τη στιγμή ερευνώνται εξονυχιστικά από τις αρχές του Λιβάνου, καθώς και η προέλευσή τους.

Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγουν οι αρχές του Λιβάνου έδειξαν ότι οι συσκευές «ήταν προγραμματισμένες εκ των προτέρων να εκραγούν και περιείχαν εκρηκτικές ύλες δίπλα στην μπαταρία», ανέφερε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω του «ευαίσθητου» χαρακτήρα της υπόθεσης.

Οι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, δηλώνει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ θα διασφαλίσει ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί που απομακρύνθηκαν αναγκαστικά από τις βόρειες συνοριακές περιοχές με τον Λίβανο θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Τετάρτη.

«Το έχω ξαναπεί, θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες στο βόρειο Ισραήλ να επιστρέψουν σπίτια τους με ασφάλεια και αυτό ακριβώς θα κάνουμε», είπε σε μια σύντομη βιντεοσκοπημένη δήλωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξελίξεις και δηλώσεις Ισραηλινών τις τελευταίες μέρες και ώρες υποδεικνύουν ότι το Ισραήλ ρίχνει το στρατιωτικό κέντρο βάρους στα σύνορα με το Λίβανο.

