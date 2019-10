Συρία: Άσαντ κατά Ερντογάν! «Είναι κλέφτης»

Στην πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή από την έναρξη του εμφυλίου στη Συρία, ο Μπασάρ αλ Άσαντ εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όλα αυτά ενώ ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του «σουλτάνου» με τον Πούτιν στο Σότσι.

Ο Άσαντ έδωσε ένα… μικρό σόου λίγες ώρες πριν λήξει η εκεχειρία στη βόρεια Συρία, επισκεπτόμενος τους στρατιώτες που βρίσκονται στο μέτωπο της Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία. Ήταν μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του Σύρου προέδρου.

Κατά την παρουσία του στο μέτωπο της Ιντλίμπ, ο Μπασάρ αλ Άσαντ επιτέθηκε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την τουρκική επιχείρηση στη βόρειοανατολική Συρία και επανέλαβε τη δέσμευσή του να ανακαταλάβει τις περιοχές που η Δαμασκός έχει χάσει κατά τη διάρκεια του αιματηρού εμφυλίου, που άρχισε το 2011.

Εν μέσω διοικητών του στρατού και στρατιωτών, ο Άσαντ εμφανίστηκε στην πόλη Χομπέιτ, την οποία ανακατέλαβε ο συριακός στρατός τον Αύγουστο στο πλαίσιο της επιχείρησης για την ανακατάληψη της Ιντλίμπ και των περιχώρων της, στην οποία συμμετείχε και η Ρωσία.

Από εκεί εξαπέλυσε την επίθεση στον πρόεδρο της Τουρκίας. Είναι η πρώτη φορά που ο Άσαντ κάνει δηλώσεις από τις 9 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η τουρκική επιχείρηση εισβολής. «Ο Ερντογάν είναι κλέφτης και τώρα κλέβει τη γη μας», είπε ο Άσαντ, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Λέμε και θα εξακολουθήσουμε να λέμε ότι η Ιντλίμπ είναι το κλειδί για να τερματιστεί αποφασιστικά το χάος και η τρομοκρατία σε όλη τη Συρία», υπογράμμισε.

