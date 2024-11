Συρία: Είκοσι άμαχοι ανάμεσα στους 200 νεκρούς από συγκρούσεις του στρατού με Τζιχαντιστές

Πάνω από 200 άνθρωποι, οι περισσότεροι Τζιχαντιστές, σκοτώθηκαν στις μάχες που διεξάγονται από την Τετάρτη (27.11.2024) στη βορειοδυτική Συρία.

Μεταξύ των θυμάτων εκτός από Τζιχαντιστές είναι και 20 άμαχοι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συρίας (OSDH).

Ο απολογισμός «ανέρχεται σε 182 (μαχητές) νεκρούς, εκ των οποίων οι 102 ήταν μέλη της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ» (HTS, πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία), ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Στις μάχες σκοτώθηκαν επίσης 19 μέλη οργανώσεων που συνεργάζονται με την HTS και 61 μέλη των δυνάμεων του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

