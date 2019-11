Συρία: Έντεκα μαχητές νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές στη Δαμασκό

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο την πρωτεύουσα της Συρίας, αλλά και τα περίχωρά της, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν οι επτά αλλοδαποί είναι Ιρανοί ή φιλο-ιρανοί μαχητές διαφόρων εθνικοτήτων», επεσήμανε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για τέσσερις τραυματίες από τις επιδρομές αυτές, οι τρεις εκ των οποίων ανασύρθηκαν από τα ερείπια μετά την κατάρρευση του σπιτιού τους.

Video of #IDF attacking tens of #Iran targets in #Damascus. The big issue here is the number of targets and the inability of the #Syria defence to do anything to stop it!#S300#S400 pic.twitter.com/BalDxGn2MI — JerusalemWarrior (@JerusalemVow) November 20, 2019

Οι ισραηλινές αυτές επιδρομές είχαν στόχο κυρίως το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Μαζέ της Δαμασκού, όπου «καταστράφηκαν συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας του συριακού στρατού», σημείωσε ο Αμπντέλ Ραχμάν.

Άλλοι στόχοι των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ ήταν αποθήκες όπλων των ιρανικών δυνάμεων αλ Κουντς στα περίχωρα της Κεσουέ, νότια της Δαμασκού, και μία ακόμη αποθήκη κοντά στην αλ Καντισίγια, δυτικά της Δαμασκού.

#Israeli aggression in #Syria. Syria's air defense systems have destroyed several missiles over the #Damascus suburbs. Israeli AF have fired several missiles at Damascus from the Golan Heights and Lebanon's Marjayoun. pic.twitter.com/HgGUAZZr4a — DavidStone (@DavidStone133) November 20, 2019

Ο ισραηλινός στρατός –σε μια σπάνια κίνηση– ανέλαβε νωρίς σήμερα το πρωί την ευθύνη για μια σειρά αεροπορικών πληγμάτων «μεγάλου εύρους» εναντίον στρατιωτικών θέσεων στη Συρία «σε απάντηση» στην εκτόξευση ρουκετών από το συριακό έδαφος εναντίον του Ισραήλ χθες Τρίτη.

Το αντιαεροπορικό σύστημα του Ισραήλ αναχαίτισε χθες τέσσερις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Συρία «από ιρανικά στοιχεία» εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για νέα πλήγματα «μεγάλου εύρους» εναντίον θέσεων του συριακού καθεστώτος και της ιρανικής δύναμης αλ Κουντς στη Συρία.

Η Δύναμη Κουντς — επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης, ειδικού σώματος των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων — φέρεται να εκτελεί επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

«Έχω ξεκαθαρίσει ότι όποιος μας πλήττει, θα τον πλήττουμε!», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίς σήμερα το πρωί.

«Αυτό κάναμε στη διάρκεια της νύκτας εναντίον στρατιωτικών στόχων της ιρανικής δύναμης αλ Κουντς και συριακών στρατιωτικών στόχων στη Συρία έπειτα από την εκτόξευση πολλών ρουκετών εναντίον του Ισραήλ», εξήγησε.

Israeli warplanes target the regime now in #Damascus pic.twitter.com/gMoPH0WPqm — Yusuf 🇰🇼🇹🇷🇵🇸 (@freesyria145) November 19, 2019

Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν «περίπου δέκα στρατιωτικούς στόχους», περιλαμβανομένων αποθηκών και στρατιωτικών διοικητικών κέντρων, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος πρόσθεσε ότι «κατέστρεψε» συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας.

«Ήταν σύντομο και πολύ έντονο», δήλωσε ο Τζόναθαν Κόνρικους εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Ο βασικός στόχος ήταν “το γυάλινο κτίριο”» που βρίσκεται «στη στρατιωτική περίμετρο του διεθνούς αεροδρομίου της Δαμασκού».

«Πρόκειται για το βασικό κτίριο που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης (…) για να συντονίζουν τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το Ιράν στη Συρία και εκτός», πρόσθεσε.

Απάντηση από τη Δαμασκό

Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο SANA, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας απάντησε σε μια «βαριά επίθεση» της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και «κατέρριψε» πολλούς πυραύλους κοντά στη Δαμασκό.

«Στη 01:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη εκτόξευσαν έναν αριθμό πυραύλων κοντά στη Δαμασκό», μετέδωσε το SANA, ενώ το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για «εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη» τα οποία «εξαπέλυσαν επιδρομές σε χαμηλό ύψος πάνω από την Τύρο» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι από τις επιδρομές του «δεν υπήρξαν θύματα» και πρόσθεσε ότι «όλοι οι πιλότοι επέστρεψαν σώοι και ασφαλείς» στη βάση τους.

«Θεωρούμε το συριακό καθεστώς υπεύθυνο για τις ενέργειες στο συριακό έδαφος και το προειδοποιούμε να μην επιτρέψει να εξαπολυθούν άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», τόνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε με αποφασιστικότητα και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο εναντίον της ιρανικής παρουσίας στη Συρία», πρόσθεσε. «Είμαστε έτοιμοι για διάφορα σενάρια», επεσήμανε.