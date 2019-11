Φλέγεται η Μέση Ανατολή! Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον της Συρίας

Η επίθεση του Ισραήλ αποτελεί αντίποινα για την εκτόξευση ρουκετών εναντίον της ισραηλινής επικράτειας μία ημέρα νωρίτερα, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ.

Συστοιχίες των συστημάτων αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν και να καταστρέψουν τους περισσότερους από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πριν πλήξουν τους στόχους τους, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος κατέστρεψε τέσσερις ρουκέτες οι οποίες εκτοξεύθηκαν από τη Συρία εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ την Τρίτη.

Ανταποκριτής του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik μετέδωσε πως άκουσε τουλάχιστον 20 εκρήξεις, τη μια πίσω από την άλλη κάθε περίπου πέντε δευτερόλεπτα, μετά τις 01:30 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

