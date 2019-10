Συρία – Ερντογάν: Αν οι ΗΠΑ δεν κρατήσουν τις υποσχέσεις τους, θα επιτεθούμε ξανά!

Η συμφωνία των ΗΠΑ με την Τουρκία για την εκεχειρία των 120 ωρών στη βόρεια Συρία ήταν μια νίκη για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και με αυτόν τον «αέρα», ο πρόεδρος της Τουρκίας εμφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18.10.2019) στην Κωνσταντινούπολη για να προειδοποιήσει τις ΗΠΑ πως αν δεν τηρήσουν τα όσα υποσχέθηκαν στην Άγκυρα, η Τουρκία θα επιτεθεί ξανά!

«Μέσα στις επόμενες 120 ώρες, οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την υποχώρηση των τρομοκρατών από τη ζώνη ασφαλείας, θα συγκεντρώσουν τα όπλα τους και θα καταστρέψουν στις θέσεις τους» είπε ο Ερντογάν. Και προειδοποίησε, σύμφωνα με την Daily Sabah πως αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τα όσα έχουν υποσχεθεί, το αμέσως επόμενο λεπτό από τη συμπλήρωση των 120 ωρών της εκεχειρίας, η επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη βόρεια Συρία, θα αρχίσει ξανά και η Τουρκία θα συνεχίσει τις επιθέσεις της κατά των θέσων Κούρδων μαχητών.

LIVE — President Erdoğan: Turkey's #OperationPeaceSpring will continue the minute the 120th hour ends if US doesn't keep its promises pic.twitter.com/mj272YimEI

Γι’ αυτό, όπως διεμήνυσε, οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι αντάρτες σύμμαχοί τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τη βόρεια Συρία πριν τελειώσουν οι 120 ώρες της εκεχειρίας. Αξιωματούχοι από την Τουρκία και τις ΗΠΑ θα βρίσκονται σε διαρκή επαφή προκειμένου να εφαρμόσουν από κοινού τη συμφωνία.

Η Τουρκία δέχτηκε την κατάπαυση του πυρός και γιατί οι ΗΠΑ της υποσχέθηκαν πως θα μπορέσει να δημιουργήσει στη βορειοανατολική Συρία τη «ζώνη ασφαλείας» που θέλει. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η «ασφαλής ζώνη», όπως την αποκαλεί, θα έχει μήκος 440 χλμ. πάνω στη γραμμή των συνόρων της Τουρκίας με τη Συρία, με την ανατολική άκρη της στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ, και προσέθεσε ότι συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ πως θα έχει βάθος 20 μιλίων (32 χλμ.).

Ο Ερντογάν είπε ακόμη πως δεν αποτελεί πρόβλημα για την Τουρκία το ενδεχόμενο να μπουν οι, υποστηριζόμενες από τη Ρωσία, συριακές κυβερνητικές δυνάμεις στις περιοχές από τις οποίες αποχωρεί η πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας, προσθέτοντας πως η Άγκυρα δεν έχει πρόθεση να παραμείνει στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της στη βόρεια Συρία.

Κατά την ομιλία του, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε, για άλλη μια φορά, να επιτεθεί σε όσους του ζητούν να αποχωρήσει από την περιοχή. Για τον Τούρκο πρόεδρο, οι δηλώσεις ηγετών δυτικών κρατών που ζητούν από την Τουρκία να σταματήσει τις επιχειρήσεις είναι «η επιτομή της υποκρισίας». Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλει τα… λεφτά τους. Σύμφωνα με το TRT, η Τουρκία σχεδιάζει στη «ζώνη ασφαλείας» που θα δημιουργηθεί στην περιοχή να «φτιάξει» 140 χωριά και 10 περιφέρειες, για να εγκαταστήσει εκεί ένα ή δυο εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες. Και αυτό θα το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες!

Ankara intends to establish 140 villages and 10 districts in safe zone in northern Syria, with financial support of European Union and other countries, says Turkey’s President Erdogan

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 18, 2019