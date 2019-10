Συρία: Κόλαση πυρός από τα τουρκικά πλήγματα – 15 νεκροί, ανάμεσά τους άμαχοι

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να «νίπτει τας χείρας του» και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έχει βρει πεδίο δόξης «λαμπρό», εδώ και ώρες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εισβολή της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία.

Μετά τα πρώτα αεροπορικά πλήγματα και την έναρξη της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν, το βράδυ της Τετάρτης (09.10.2019) η Τουρκία, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως ξεκίνησε και η χερσαία επιχείρηση.

Τις τελευταίες ώρες, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους, θέσεις Κούρδων ανταρτών, διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Νωρίτερα, το πρακτορείο Anadolu είχε μεταδώσει πως τουρκικά μαχητικά F-16 κατέστρεψαν θέσεις Κούρδων μαχητών (YPG/PKK) σε βάθος 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη.

«Οι κομάντος μας συνεχίζουν να προελαύνουν ανατολικά του Ευφράτη» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε μια ακόμα ανάρτησή του στο twitter. Στο πλαίσιο δε της απαραίτητης… προπαγάνδας, ανέβασε και εικόνες από την επιχείρηση στη Συρία.

Τούρκοι στρατιώτες και εφεδρικές δυνάμεις Σύρων ανταρτών μπήκαν στη βορειοανατολική Συρία αργά το βράδυ της Τετάρτης, με κατεύθυνση την πόλη Τελ Αμπιάντ, η οποία ελέγχεται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έναρξη της επιχείρησης είναι 15 νεκροί, ανάμεσά τους και 8 άμαχοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

A #Syriac house been bombarded in #Qamishli city, the #wife lost her life, the #man with the #kids got injured.#NE #Syria #NorthSyria #war #Turkey pic.twitter.com/x4Z02IPsIo

— Baderkhan Ahmad (@baderkhanahmad) October 9, 2019