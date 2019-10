Συρία: Αμερικανοί γερουσιαστές εισηγούνται την επιβολή κυρώσεων στον Ερντογάν

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Κρις Βαν Χόλεν, και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ εισηγούνται να στοχοθετηθούν όποιοι πόροι τυχόν διαθέτουν οι Τούρκοι πολιτικοί στην επικράτεια των ΗΠΑ και να τους επιβληθούν επίσης ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ακόμη, προτείνουν να απαγορευθεί σε παγκόσμιο επίπεδο οποιαδήποτε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών που κατασκευάζονται στην αμερικανική επικράτεια.

Επιπλέον, θέλουν να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις οι οποίες έχουν αναγγελθεί σε βάρος της Άγκυρας εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S-400.

Ακόμη, οι Βαν Χόλεν και Γκρέιαμ προτείνουν να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με τους πόρους και την περιουσία του τούρκου προέδρου Ερντογάν.

Πέραν του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο γερουσιαστές εισηγούνται να υποστούν αμερικανικές οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις άλλοι έξι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Άμυνας.

Επιπλέον των κυρώσεων στον τουρκικό στρατό, οι δύο συνεισηγητές του σχεδίου νόμου θέλουν να επιβληθούν κυρώσεις στην τουρκική ενεργειακή βιομηχανία, ιδίως δραστηριότητές της που είναι καίριες για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι Βαν Χόλεν και Γκρέιαμ συνδέουν την άρση των κυρώσεων αυτών με την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Συρία, όπου άρχισαν χθες Τετάρτη επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων.

Οι δύο γερουσιαστές παρουσίασαν τις προτάσεις τους με αναρτήσεις τους στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

