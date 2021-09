Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας προκειμένου να αναχαιτίσουν πάνω από την Δαμασκό πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ισραήλ. Αυτό μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής (3/9) το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση» από τον εναέριο χώρο «νοτιοανατολικά της Βηρυτού», στον Λίβανο, με στόχο «σημεία στα περίχωρα της πόλης της Δαμασκού», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε πλάνα από την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάρριψης των πυραύλων.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας (…) αναχαίτισε τους περισσότερους» από τους ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την στρατιωτική πηγή.

Syrian air defences shoot down Israeli missiles fired on Damascus: state news https://t.co/wkqhhjAMHp pic.twitter.com/PHCp4MHFLE

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για την επιδρομή στη συριακή πρωτεύουσα.

Αφότου ξέσπασε το 2011 η ένοπλη σύρραξη στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ομάδων, ιδίως της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Syrian air defense active over #Damascus during reported Israeli airstrikes tonight. #Syria #Israel pic.twitter.com/Nkb0hGtaTx

Ο ισραηλινός στρατός σπανίως αναγνωρίζει δημόσια πως διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία· έκανε πάντως γνωστό νωρίτερα φέτος ότι έπληξε τουλάχιστον 50 στόχους στην εμπόλεμη χώρα την προηγούμενη χρονιά. Το Ισραήλ διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα στη συριακή επικράτεια.

Πηγές προσκείμενες σε δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι η κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Συρία από το 2020 εγγράφεται στο πλαίσιο ακήρυκτου πολέμου ο οποίος διεξάγεται με την ανεπίσημη έγκριση των ΗΠΑ.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011 με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων που είχαν κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό, έχει στοιχίσει έκτοτε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Explosions heard over Damascus as Syria’s air defense batteries respond to aggression by Israeli warplanes #syria #سوريا pic.twitter.com/v9YaC27b3k