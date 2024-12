Συρία: Οι αντάρτες πυρπόλησαν και βεβήλωσαν τον τάφο του Χαφέζ αλ Άσαντ

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που δημοσίευσαν σήμερα (11.12.2024) οι αντάρτες στη Συρία, οι οποίοι πυρπόλησαν και βεβήλωσαν τον τάφο του Χαφέζ αλ Άσαντ, του πατέρα του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που βρίσκεται στην Λατάκια.

Οι ένοπλοι μαχητές μπήκαν στο μαυσωλείο της οικογένειας Άσαντ που έχει χτιστεί στην αλαουΐτικη πλευρά της πόλης, στη δυτική Συρία και στη συνέχεια έκαψαν και κλώτσησαν το μνημείο του Χαφέζ αλ Άσαντ, όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Χαφέζ αλ Άσαντ κυβέρνησε επί τρεις δεκαετίες τη Συρία, μέχρι τον θάνατό του, το 2000, οπότε ανέλαβε την εξουσία ο γιος του, Μπασάρ. Ο τελευταίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν καταλάβουν οι αντάρτες τη Δαμασκό, την Κυριακή. Μέσα στο μαυσωλείο, που περιβάλλεται από έναν θόλο διακοσμημένο με ανάγλυφα, θεάθηκαν άνδρες που κρατούσαν τη σημαία της συριακής επανάστασης.

The tomb of ousted Syrian president Bashar al-Assad’s father Hafez has been torched in his hometown of Qardaha. Opposition fighters and young men can be seen watching it burn. #Syria



Read more: https://t.co/LdmUjjBYU3 pic.twitter.com/CxprRFb5au