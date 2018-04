Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος για την επίθεση στην Συρία: «Αποστολή εξετελέσθη» είπε ο αμερικανός πρόεδρος! Η Συρία, από την πλευρά της, τόνισε πως 71 από τους 103 πυραύλους που έριξαν οι τρεις δυτικές δυνάμεις αναχαιτίστηκαν.

Εϊναι δύο απόψεις εκ διαμέτρου αντίθετες κι έτσι το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στην δημοσιότητα υλικό και φωτογραφίες για τα χτυπήματα που πέτυχε ο συνασπισμός. Τα ντοκουμέντα δείχνουν τις τρεις εγκαταστάσεις που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων στη Συρία.

Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Ντάνα Γουάιτ, υποστήριξε στην επίσημη ενημέρωση μετά την στρατιωτική επέμβαση πως οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν και οι τρεις στόχοι που επελέγησαν. «Χτυπήθηκε με επιτυχία κάθε στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι βομβαρδισμοί είχαν ως αντικειμενικό σκοπό να μεταφέρουν ένα συνολικό και ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση της Συρίας. Αλλά και να δράσουν αποτρεπτικά για το ενδεχόμενο μιας νέας χρήσης χημικών όπλων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, τα πλήγματα ήταν ακριβή, καταιγιστικά και αποτελεσματικά.

Δείτε τοι βίντεο με ολόκληρη την ενημέρωση του Πενταγώνου και τις φωτογραφίες από το… πριν και μετά στους τρεις στόχους

Βίντεο από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Barzeh κυκλοφόρησε και στο twitter

#BREAKING – First footage of destroyed Barzah Scientific Research Facility. No protective clothing was necessary to visit the site as no chemical weapons are manufactured, stored or used in the facility. Destroyed today by #US, #UK and #French cruise missile strikes. pic.twitter.com/qPAwGEM5pv

— SURA (@AlSuraEnglish) April 14, 2018