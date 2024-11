Συρία: Το Ισραήλ έπληξε γέφυρες στην επαρχία Χομς

Νέες αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Χομς της νοτιοδυτικής Συρίας, εξαπέλυσε σήμερα (25.11.2024) ο στρατός του Ισραήλ με αποτέλεσμα να καταστρέψει γέφυρες στην περιοχή Κουσάιρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις που έκαναν κατά των εδαφών της Συρίας, περιοχές στις οποίες διακινούνται όπλα που προορίζονται για τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Πριν από λίγες ημέρες, ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει κατ’ επανάληψη εντοπίσει ρουκέτες και άλλα όπλα που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, τα οποία κατασκευάστηκαν στη Συρία.

Syria: tonight Israel bombed at least 5 bridges in the Qusseir countryside (SW. Homs) and again the Jussiyah border crossing with Lebanon.

All were already bombed past weeks, in attempt to block Hezbollah’s weapon supplies coming from Syria. pic.twitter.com/dimI88K22u