Συρία: «Το καθεστώς Άσαντ έπεσε» ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση – Παρέλαση των τζιχαντιστών στη Δαμασκό

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ανακοίνωσε πως η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε την είδηση πως το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ έπεσε, ενώ απελευθερώνονται όλοι οι κρατούμενοι από τις φυλακές.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Γάζι αλ-Τζαλάλι της Συρίας δήλωσε έτοιμος να συνεργασθεί με κάθε νέα «ηγεσία» που θα επιλεγεί από το λαό, διευκρινίζοντας ότι θα βρίσκεται σήμερα το πρωί στα γραφεία του στην έδρα της κυβέρνησης για κάθε διαδικασία «μεταβίβασης» της εξουσίας. Ο ίδιος δεν έδωσε καμία πληροφορία για την τύχη του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που ηγείται της επίθεσης των ανταρτών οι οποίοι διείσδυσαν στη συριακή πρωτεύουσα, κάλεσε τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση» της εξουσίας.

Αιφνιδιάζοντας την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ και τη διεθνή κοινότητα, η HTS και άλλες ανταρτικές οργανώσεις εξαπέλυσαν στις 27 Νοεμβρίου μεγάλη επίθεση που τους επέτρεψε μέσα σε μόλις μερικές ημέρες να πάρουν τον έλεγχο μητροπόλεων, αρχικά του Χαλεπιού (βόρεια) και μετά της Χάμα και της Χομς στην κεντρική Συρία.

Οι επαρχίες ανατολικά και νότια, κυρίως η Ντεράα, κοιτίδα της «επανάστασης» του 2011, έπεσαν στα χέρια των ανταρτών όταν τοπικοί μαχητές πήραν τον έλεγχο στο πεδίο, μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του καθεστώτος.

The overthrow of Bashar al-Assad and the collapse of the 61-year-old Ba’ath regime in Syria were celebrated with takbirs during the morning prayer at a mosque in the capital, Damascus ⤵️ pic.twitter.com/QGwmobOvEc — Anadolu English (@anadoluagency) December 8, 2024

Οι ανταρτικές οργανώσεις, που μπήκαν στη Δαμασκό, ανακοίνωσαν τη «φυγή» του «τυράννου» Μπασάρ αλ-Άσαντ, κάλεσαν τους Σύρους, που είναι εξόριστοι στο εξωτερικό, να επιστρέψουν σε μια «ελεύθερη Συρία» και κήρυξαν τη «Δαμασκό ελεύθερη από την τυραννία».

«Έπειτα από 50 χρόνια καταπίεσης υπό την εξουσία του (κόμματος) Μπάαθ και 13 χρόνια εγκλημάτων, τυραννίας και (αναγκαστικών) εκτοπισμών, (…) ανακοινώνουμε σήμερα το τέλος αυτής της σκοτεινής περιόδου και την αρχή μιας νέας εποχής για τη Συρία», αναφέρουν μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν από το συνασπισμό των ανταρτών μέσω του Telegram.

#BREAKING | Syrian rebels announce on state TV the fall of President Bashar al-Assad’s rule

pic.twitter.com/haEfEUgVjH — (@ReadyMikeX) December 8, 2024

Οι τζιχαντιστές φαίνεται να υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν το αεροσκάφος με το οποίο ο Μπασάρ αλ Άσαντ προσπάθησε να φύγει από τη χώρα. Ωστόσο, η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Εγκατέλειψε τη Συρία με αεροπλάνο προς άγνωστη κατεύθυνση

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Άσαντ, στην εξουσία εδώ και 24 χρόνια, «εγκατέλειψε τη Συρία μέσω του αεροδρομίου της Δαμασκού πριν αποχωρήσουν από αυτό τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας».

Η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγείται συμμαχίας ανταρτών στη Συρία, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της μπήκαν στη Δαμασκό.

Στρατιώτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας εγκατέλειψαν το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού.

«Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Δαμασκό», έκανε γνωστό τα ξημερώματα μέσω Telegram η ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ αλ Ταχρίρ. Παράλληλα ανέφερε ότι μαχητές της κατέλαβαν τη φυλακή Σεντνάγια στα περίχωρα της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας τους κρατούμενους. «Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας από τα δεσμά τους και την ανακοίνωση του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», συμπληρώνει.

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως “ανθρώπινο σφαγείο”, άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα προτού εξαπολύσουν την τελική επίθεσή τους.

#BREAKING | Gunfire heard across Damascus as Syrians celebrate the fall of the Assad regime

pic.twitter.com/xGfSvVSx3f — mike (@ReadyMikeX) December 8, 2024

Την ίδια βίντεο στα social media δείχνουν τους τζιχαντιστές να παρελαύνουν στη Δαμασκό.

☪️ As the 61-year-old Ba’ath regime in Syria collapses, people celebrate with takbirs and victory prayers echoing across Damascus ⤵️ pic.twitter.com/5Dw550qxv5 — Anadolu English (@anadoluagency) December 8, 2024

In the city of Sahnaya, located in the countryside of Damascus, Syrian #Christians are celebrating the fall of Bashar al-Assad. They are chanting, {One, one, one — the Syrian people are one.} pic.twitter.com/bAC5RhUqU4 — Greco-Levantines World Wide (@GrecoLevantines) December 8, 2024

Πανηγυρισμοί, κόρνες και επευφημίες ακούγονται σε όλη τη Δαμασκό.