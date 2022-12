Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε σήμερα, στα γαλλικά, τις αξίες της «ελευθερίας, ισότητας και αδελφοσύνη», υποδεχόμενος με όλες τις τιμές στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν καλύτερο εταίρο από τη Γαλλία για να εργαστούν μαζί του», είπε ο Τζο Μπάιντεν στον σύντομο χαιρετισμό του προς τον Εμανουέλ Μακρόν στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας ότι η συμμαχία με τη Γαλλία παραμένει «ουσιαστικής σημασίας» για τη σταθερότητα του κόσμου.

Ο Μακρόν από την πλευρά του εκτίμησε ότι Παρίσι και Ουάσινγκτον θα πρέπει «να ξαναγίνουν συμπολεμιστές» απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις «πολλαπλές κρίσεις».

Οι δύο χώρες «είναι οι σταθερότεροι σύμμαχοι γιατί αυτή η φιλία είναι βαθιά εδραιωμένη εδώ και αιώνες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Tune in as the First Lady and I greet President Macron and Mrs. Macron of France for the Official Arrival Ceremony. https://t.co/BuAKjKvTHk