Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως παίρνει πίσω τα όσα είπε περί αναβολής των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Το τιτίβισμα αυτό του προέδρου Τραμπ προκάλεσε πανικό στα χρηματιστήρια αλλά και τις έντονες αντιδράσεις των Δημοκρατικών με αποτέλεσμα να προσπαθεί να κατευνάσει το κλίμα που διαμορφώθηκε εις βάρος του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «απλώς έθεσε ένα ερώτημα», με την ανάρτησή του στο Twitter στην οποία αναφερόταν στην πιθανότητα αναβολής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Ο πρόεδρος απλώς θέτει ένα ερώτημα γύρω από το χάος που δημιούργησαν οι Δημοκρατικοί, με την επιμονή τους για ψηφοφορία αποκλειστικά δι αλληλογραφίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χόγκαν Γκίντλεϊ.

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ το Κογκρέσο ορίζει την ημερομηνία των εκλογών και πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές απέρριψαν αμέσως την «πρόταση» του προέδρου, όπως και ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC).

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε βάλει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ καθώς μέσω του αγαπημένου του twitter έκανε λόγο για αναβολή των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου φοβούμενος νοθεία.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, για πρώτη φορά, να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για κίνδυνο νοθείας που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με την πανδημία της Covid-19.

«Με την ψήφο διά αλληλογραφίας (…) οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και οι πιο νόθες στην ιστορία», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε, και πρόσθεσε, θέτοντας το ερώτημα: «Αναβολή των εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???